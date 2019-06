Alliance des forces nationales : « Ouvrir un dialogue global »

Un nouveau parti politique dénommé Alliance des forces nationales (AFN) a tenu hier son assemblée constitutive, à la bibliothèque communale Moussa-Kebbal, dans la commune de Salah-Bey (Sétif). En marge de cette assemblée consécutive de la formation politique, qui attend de recevoir son agrément délivré par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nacir Anane, plébiscité président du parti, a déclaré à l'APS que l'ouverture d'un dialogue global et l'organisation d'une élection présidentielle constituent la solution pour la crise que traverse le pays, estimant que son parti «s'oppose à une période de transition qui risque de faire marche arrière au pays, ainsi qu'à la formation d'un conseil constitutif». «L'AFN est une formation ouverte aux jeunes forces, aux cadres et aux compétences, ainsi qu'à toutes les catégories de la société et à ceux qui désirent servir le pays», a-t-il ajouté. L'objectif de l'AFN, selon la déclaration faite au cours des travaux du congrès, est de militer pour la consécration des valeurs islamiques, de l'État de droit, de la bonne gouvernance, de la démocratie et de la justice sociale, de soutenir les jeunes moralement et intellectuellement, et d'œuvrer en faveur d'un développement équilibré et de la protection des biens publics et privés. De son côté, le Secrétaire général national de ce parti, Mohamed Boukebbal, a indiqué que le travail est engagé pour répartir les tâches entre les 19 membres du bureau national et structurer le parti.