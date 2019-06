FLN : « Bouchareb doit démissionner »

Le groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN) à l'Assemblée populaire nationale (APN) a appelé, une nouvelle fois, à la démission de Mouad Bouchareb de la présidence de la chambre basse du Parlement.

Le communiqué, rendu public samedi dernier, à l’issue des travaux d'une réunion du bureau de ce groupe parlementaire, a souligné également que «la stabilité de l'APN et la reprise de ses activités sont tributaires du retrait de l'actuel président de l'APN de son poste». Un appel a été alors lancé aux «députés des différentes formations politiques à assumer leur responsabilité historique dans la défense des revendications du peuple, notamment la démission du président de l'APN, M. Bouchareb, de la tête de cette institution législative», indique le même document sanctionnant les travaux du bureau de ce groupe parlementaire.

Il convient de signaler, dans ce contexte, que pas plus tard que mardi dernier, les députés du groupe parlementaire du Front de libération nationale (FLN) à l'APN avaient relancé leur appel au président de l'APN Mouad Bouchareb afin de déposer sa démission et de «se conformer aux décisions du parti». En effet, et lors d’une déclaration finale ayant sanctionné les travaux de la réunion des deux groupes parlementaires qui avait été présidée par le secrétaire général du parti Mohamed Djemai au siège du FLN, les députés du groupe parlementaire du FLN à l'APN avaient appelé le président de l'APN, Mouad Bouchareb, à «être lié à la discipline imposée par le statut et le règlement intérieur du parti, et à se conformer à ces décisions, et ce en réponse aux revendications du peuple ayant été exprimées explicitement lors de son mouvement pacifique». Ils ont insisté, par la même occasion, sur l'impératif de «faire prévaloir l'intérêt du pays sur ses aspirations personnelles», affirmant que la conjoncture que vit l'Algérie actuellement «n'est pas une période de postes, mais plutôt une période de stabilité pour l'Algérie». Les membres du groupe parlementaire FLN avaient également mis en exergue leur «volonté inébranlable» afin de «rétablir la légitimité volée de la présidence de l'APN au sein de l'unité et la cohésion entre les députés, et ce de manière à garantir l'efficacité de l'organe législatif». Ils ont dénoncé, cela dit, toute tentative «d'atteinte à l'unité des députés», la qualifiant de «faute grave et une atteinte à la règle de la discipline partisane, ainsi qu'une attaque directe aux décisions et aux positions du FLN». De même qu’ils avaient relevé leur engagement à concrétiser les instructions du SG du FLN. Pour revenir à la réunion de samedi dernier, qui s’inscrit, il faut le dire, dans le cadre du suivi des évènements que connaît l’APN, l’objectif «d’atteindre des solutions adéquates à l’effet de sortir de la crise que vit le pays et d’élire président de la République dans les plus brefs délais» a été évoqué. Dans ce cadre, le groupe parlementaire FLN a mis en avant toute l’importance, voire «la nécessité du dialogue constructif en associant toutes les franges de la société sans exclusion ni marginalisation». L’autre point mis en avant par le document rendu public, samedi, concerne «le rôle de l’institution militaire dans la préservation de la stabilité du pays et l’accompagnement du Hirak populaire en vue de répondre aux revendications légitimes». Ce rôle a été d’ailleurs vivement salué par le groupe parlementaire qui s’est félicité, par ailleurs, «du rôle de la justice dans l’accomplissement de ses missions dans le but de lutter contre la corruption et de soutenir toutes les mesures à même de garantir la justice». Il a mis en avant aussi «l’accomplissement de son rôle dans le cadre des réformes constitutionnelles en vue de faciliter les mesures judiciaires et de contribuer à la garantie de la justice».

Soraya Guemmouri