Sidi Bel-Abbès : Bonne ambiance

Une ambiance peu coutumière a prévalu hier dans les 41 centres d’examen au gré de ces épreuves du baccalauréat dans son édition 2019 pour se tremper dans le décor mis en place et vivre des moments forts en émotion. Abordables relativement pour la majorité, les sujets traités lors de cette première journée ont du moins permis aux 9.900 candidats de s’adapter et de se préparer graduellement à la concentration sur les matières importantes, à l’effet de surmonter l’obstacle et de décrocher cette clé de toutes les destinations.

« C’était à notre portée… », ne cessaient de répéter quelques candidats à la sortie avec la ferme intention de réussir le reste des tests à subir.

En somme, toutes les conditions semblaient être réunies pour le bon déroulement de ces épreuves qui ont mobilisé tous les moyens de la wilaya et les capacités humaines de différents services de l'éducation, de la santé, du transport, de la protection civile et des structures de sécurité dans l'acheminement des sujets et l'encadrement des centres. Aucun détail ne fut négligé dans ce dispositif mis en place et suivi dans son application par une cellule de veille instituée à l’occasion. Ainsi, des équipes médicales pluridisciplinaires ont été dépêchées pour veiller à la santé des candidats et parfois à leur prise en charge psychologique.

Un engagement des organisateurs sans précédent était effectivement observé favorisant la concentration des candidats.

Dans une certaine mesure, le pari a été gagné par la direction de l'Education, qui a entamé les phases préparatoires bien avant pour aménager les 41 centres d’examen devant accueillir les 9.900 candidats dont 3.961 libres tout en veillant au respect des spécificités dune partie de cette masse pour ménager les moins favorisés, notamment les handicapés au nombre de six et les détenus. Sur un autre registre, il y a lieu de signaler que les lycées Azza-Abdelkader et Ennadjah ont été choisis pour servir de centre de réception des sujets et de correction des épreuves.

Point de répit pour le personnel requis en la circonstance pour gérer ces épreuves et assurer un meilleur accueil aux candidats.

A. B.