Annaba : Entre angoisse et sérénité

Ils étaient plus de 13.000 candidats, toutes filières confondues à subir les épreuves du baccalauréat. Parmi eux figurent 5.470 candidats libres. Au total 7.780 filles devancent les garçons avec 5.492 postulants. Comparativement à l’année écoulée, le nombre de candidats a diminué, quand on sait que durant la session précédente, ils étaient quelque 14.009, soit une réduction de 737 candidats. seraUn examen pour lequel tous les moyens aussi bien humains que matériels ont été mobilisés pour que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Pas moins de 171 détenus, dont 10 filles issues des établissements de rééducation de Laleulick et de Bouzaâroura, déterminés plus que jamais à relever le défi. 13 candidats aux besoins spécifiques dont 3 non-voyants ont été enregistrés durant cette session et pour lesquels toutes les mesures nécessaires ont été prises par la direction de l’Education de wilaya pour qu’ils puissent composer sans grandes difficultés. Quelque 5.963 personnes entre surveillants et encadreurs ont été réparties à travers les 51 centres d’examen. Il convient de noter qu’un seul centre de correction implanté au lycée Saint-Augustin a été retenu pour recevoir les copies en provenance d’autres régions. L’ambiance qui a prévalu durant la matinée dans certains centres était partagée entre le stress, chez quelques candidats, la sérénité et la quiétude chez d’autres.

B. G.