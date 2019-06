Oran : 7.221 candidats libres

22.148 candidats inscrits, dont 12.683 filles et 9.465 garçons, se sont présentés, hier, aux 69 centres d’examen pour passer la première journée du baccalauréat. Parmi eux,14.923 scolarisés et 7.221 candidats libres. Pendant quatre jours, les candidats concourront à travers 69 centres (68 établissements d’éducation et un centre de rééducation), en plus de 18 centres préventifs, selon les chiffres communiqués par la cellule de communication de la wilaya, répartis sur les 26 communes de la wilaya et encadrés par un staff composé de 6.480 personnes (surveillants, remplaçants, secrétariats et chefs de centre). L’on apprendra, par ailleurs, que l’opération de correction des copies se déroulera, cette année aussi, au niveau de deux centres, en l’occurrence les lycées Colonel Lotfi et Mohammed-Ben-Allal. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement des épreuves, et aucun incident n’a été enregistré durant cette première journée. À la sortie des centres d’examen, l’ambiance était plutôt tendue chez les candidats du centre d’examen Hammou-Boutlélis. «Je passe le Bac pour la première fois et il est tout à fait normal que je sois stressé. Comme vous le savez, la première journée est toujours réservée aux matières essentielles qui nécessitent une grande concentration. Pour ma part, les questions étaient à ma portée et je pense avoir bien travaillé, mais on n’est jamais sûr de rien et le plus dur n’est pas encore passé», dira Anys. Quand à Lamia, une candidate qui passe les épreuves au centre Mehadji-El-Habib à Maraval secteur El Othmania, le stress était au rendez-vous cette première matinée : « Franchement, je ne sais pas si j’ai bien travaillé. J’étais tellement stressée et paniquée que je me suis un peu précipitée dans la réponse aux questions. Je demande aux autres candidats de prendre le temps qu’il faut et bien réfléchir avant de répondre.» Pour ce qui est de l’encadrement sécuritaire, l’on note la mobilisation de 571 policiers à travers 65 centres d’examen relevant de la compétence territoriale de la sûreté de wilaya. Amel Saher