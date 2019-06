MASCARA : Stress et espoir

11.497 candidats scolarisés sont appelés à se présenter à l’examen du Bac de cette année scolaire 2018/2019 qui se déroule jusqu’au 20 juin, dont 5.739 garcons et 5.758 filles et 3.107 candidats libres dont 88 candidats des établissements des centres de rééducation relevant de l’administration pénitentiaire. Parmi cet effectif, l’on compte aussi 8 candidats aux besoins spécifiques et à mobilité réduite qui ont rejoint les 44 centres d’examen, dont le coup d’envoi a été donné à Mascara, à l'instar des autres régions du pays. Beaucoup de candidats et candidates, comme nous l'avons constaté devant certains centres d'examen, étaient accompagnés de leurs parents et le stress mêlé à l'espoir, à la joie, se lisaient aisément sur tous les visages. Tout a été mis en œuvre pour l'accueil des candidats dans de bonnes conditions, et parmi lesquels certains se sont réveilles tôt le matin, habillés élégamment comme les jours de fête. A noter que le lycée Djamel-Eddine-El Afghani sera comme à l’accoutumée le centre de correction du Bac, a-t-on appris.

Plus de 7.947 surveillants et 110 adjoints aux chefs de centres et autant d’observateurs sont mobilisés. L’on a souligné que les candidats seront pris totalement en charge pour le transport, et tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés par les autorités locales de la wilaya de Mascara pour la réussite de cette session d’examen de fin d'année scolaire. Ainsi, la restauration et le transport aussi bien des candidats que du personnel d’encadrement des centres d’examens ont été pris en chargesera.

A. Ghomchi