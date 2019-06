Talai’e El-Houriyate : «Un dialogue constructif»

Le membre du bureau politique chargé de l’organisation au parti Talai’e El-Houriyate, Youcef Benaïcha, a plaidé, hier à Ouargla, pour la nécessité d’adopter «un dialogue constructif» entre les différents acteurs de la société pour sortir le pays de l’actuelle crise politique. S’exprimant, lors d’un regroupement régional tenu à la maison de la Culture Moufdi-Zakaria d’Ouargla, en présence des cadres et militants du parti au niveau des wilayas d’Ouargla, El-Oued, Ghardaïa et Laghouat, M. Benaïcha a souligné que «depuis l’enclenchement du mouvement populaire, le 22 février dernier, le parti a, à maintes reprises, exprimé son opinion sur la crise politique qui s’inscrit d’emblée dans la contribution à ce Hirak populaire». «Le parti Talai’e El-Houriyate s’attelle, durant cette conjoncture politique, à promouvoir les structures de cette formation politique, améliorer sa performance, élargir sa base militante et vulgariser son programme», a indiqué ce responsable politique.