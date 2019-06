Ahd 54 : «Concrétisation du changement»

Le dénouement de la crise qui sévit dans le pays «doit être la priorité de tous», a estimé, hier à Constantine, le président du parti Ahd 54, Ali Faouzi Rebaïne. «Ces mois de manifestations populaires massives imposent la recherche d’une solution et une entente politique la plus large possible sur un certain nombre de postulats de base», a précisé Rebaïne, lors d’un meeting animé en présence des cadres et sympathisants de sa formation politique tenu au centre culturel Benbadis. Il a ajouté, dans ce contexte, que sa formation politique participera à la conférence nationale prévue le 29 juin prochain, avec une «batterie de propositions, d’idées et de suggestions pour la concrétisation du changement et les réformes escomptées». Saluant les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP) dans le redressement de la situation du pays, le président du parti Ahd 54 a soutenu qu’après cette conférence, une feuille de route sera élaborée et communiquée par sa formation politique en vue de participer avec force à l'élection présidentielle qu’il préconise avant la fin de l’année en cours». M. Rebaïne a appelé les adhérents à son parti à s’impliquer efficacement en élargissant et en restructurant leur base localement en prévision des prochaines échéances, mettant l’accent sur l’importance de la mise en place «d'une instance électorale indépendante qui veillera à garantir une élection transparente et libre».