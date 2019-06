SMA : Abderrahmane Hamzaoui, nouveau Commandant général

Les participants aux travaux de la 12e session ordinaire du Congrès national des Scouts musulmans algériens (SMA), tenue jeudi soir à la salle des conférences de la wilaya de Tipasa, ont élu Abderrahmane Hamzaoui en tant que nouveau commandant général des SMA en remplacement de son concurrent, l’ancien commandant général Mohamed Boualleg, a-t-on constaté. Le nouveau commandant général des SMA a remporté, lors d’un vote direct et à bulletin secret, 62 voix contre 50 voix pour son prédécesseur sur un total de 112 voix exprimées représentant les membres du conseil national des SMA. M. Hamzaoui a été plébiscité, par la suite, à l’unanimité par les 650 congressistes représentant 48 wilayas conformément aux statuts de l’organisation.

Tenus à Tipasa, les travaux du 12e congrès des SMA se sont déroulés avec pour ordre du jour le renouvellement des structures de cette organisation «historique» dans «une ambiance de démocratie et de sérénité». La journée a vu également le renouvellement des membres du conseil national composé de 113 membres et l’élection d’un nouveau chef pour un mandat de quatre années. Le nouveau commandant général, qui a évolué dans les différentes structures de l’organisation avant d’occuper des postes de responsabilité, les derniers en date étant vice-commandant général et mouhafedh du bureau de Batna, s’est engagé à poursuivre les efforts pour le développement des performances de l’organisation et de maintenir son rôle prépondérant en tant qu’organisation populaire chargée de l’éducation des générations montantes. Pour sa part, le commandant général sortant, M. Boualleg, a qualifié les travaux du 12e congrès, de «fête démocratique», s’engageant à rester fidèle et mobilisé au service des Scouts musulmans algériens. Outre le renouvellement des structures de l’organisation, l’adoption des rapports, moral et financier, l’adoption des amendements des statuts, le congrès a vu l’ouverture de plusieurs ateliers, le plus important étant la mise en place de la stratégie des SMA à l’horizon 2030. L’ordre du jour des travaux s’est penché également sur les programmes éducatifs des SMA, le rôle du mouvement des SMA dans le développement durable et bien d’autres projets relatifs à la situation politique du pays et la proposition de solutions efficaces pour la sortie de crise dans les plus brefs délais.