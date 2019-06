Prolifération des déchets domestiques : Inquiétant

La commune d’Azzaba (Est de Skikda) est confrontée depuis quelque temps au problème de la prolifération des ordures ménagères qui constituent une source d’inquiétude et de nuisance aux habitants, a-t-on constaté. Les services chargés de la collecte de ces déchets domestiques ne l’ont pas fait depuis un certain temps, laissant les ordures s’entasser à travers les cités d’Azzaba, ont indiqué plusieurs habitants de la commune qui ont souligné que la situation a été aggravée par «l’incivisme de nombre d’habitants qui jettent leurs poubelles d’une manière anarchique».

La situation est devenue insupportable avec les odeurs nauséabondes et la prolifération des mouches, des moustiques et même des rats en cette période de grandes chaleurs, a souligné Mohamed Bouzana, habitant de la commune. Les services de la commune ont demandé aux habitants de patienter et de respecter l’horaire de passage des travailleurs en charge de la collecte en attendant l’acquisition par l’Assemblée populaire communale (APC) de deux nouveaux camions à ordures pour renforcer le parc roulant de la commune en état de dégradation.