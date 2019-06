Réservation électronique des billets du Hadj à partir d’aujourd’hui

Le lancement officiel de l'opération d'acquisition des billets du hadj pour les pèlerins algériens débutera aujourd’hui et continuera jusqu'au 1er juillet au niveau de toutes les agences d'Air Algérie agréées à cet effet, à travers le territoire national.

En sus des agences de la compagnie nationale, les futurs hadjis pourront également effectuer la réservation électronique des billets au niveau de la représentation de Saudi Arabian Airlines ainsi que l’autre compagnie saoudienne Fly NAS dans le cas où elle décrochera l’autorisation d’activer en Algérie ainsi que l’approbation d’accréditation pour cette saison.

Le premier vol des hadjis vers les Lieux Saints n’a pas encore été révélé, l'opération elle sera encadrée par plusieurs agences de voyages, en sus de deux établissements publics. Le nombre de pèlerins pour l'année en cours s'élève à 37.000 hadjis dont la moitié sera transportée par Air Algérie, tandis que les compagnies saoudiennes et une compagnie de transport privée prendront en charge l'autre moitié, sur décision de l'Autorité de l'aviation civile saoudienne.

Concernant le portail électronique, c’est une initiative qui vise à faciliter toutes les procédures aux bénéficiaires et intervient pour répondre à la forte demande. Ce portail, qui s’inscrit dans un processus de modernisation et de numérisation, permet une meilleure maîtrise des procédures relatives au Hadj et à l’Omra et facilitera davantage le travail des représentants des agences de tourisme et de voyages qui n’auront plus à se déplacer à l’Office.

Ainsi, et grâce à la numérisation des systèmes, les délais de traitement des dossiers ne dépassent pas les douze heures pour l’obtention de l’autorisation. Parmi les nouvelles procédures, les agences doivent désormais veiller à la prise d’empreintes des Hadjis au niveau des bureaux VFS vers lesquels leurs clients peuvent se déplacer individuellement pour accomplir cette formalité et recevront, à l’issue de l’opération, un document à fournir pour l’obtention du visa. Par ailleurs, les futurs hadjis âgés de moins de 80 ans se sont soumis aux procédures relatives à la prise d'empreintes biométriques. Cette opération, entamée depuis le 31 mars, s’inscrit dans le cadre du parachèvement des mesures propres aux démarches administratives relatives à l'organisation de l'opération du Hadj 2019. Pour assurer de bonnes conditions aux pèlerins algériens, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a entamé très tôt les démarches et préparatifs, à travers l’organisation du tirage au sort au mois de décembre. L’opération sera assurée, cette année, par 44 agences de voyages retenues par la commission nationale permanente intersectorielle chargée de préparer la saison Hadj 2019.

Par ailleurs, la Direction générale de la Protection civile (DGPC) a mobilisé, cette année, un contingent composé de 200 agents pour accompagner les pèlerins algériens sur les Lieux Saints de l'islam, dans l'accomplissement des rites du Hadj, en qualité de membres de la Mission, a-t-on appris auprès des mêmes services.

Dans ce cadre, la Protection civile avait organisé, à l'Unité d'instruction et d'entraînement de Dar El Beida, une journée d'études et de formation au profit des agents désignés parmi le détachement chargé de l'encadrement des pèlerins sur les Lieux Saints.

