Ecole des sous-officiers de la Gendarmerie nationale : 59e promotion des agents de la police judiciaire

Une cérémonie de prestation de serment de la 59e promotion des agents de la police judiciaire de l'Ecole des sous-officiers de la Gendarmerie nationale a été organisée hier au siège de la Cour de Sidi Bel-Abbès. Cette cérémonie ayant concerné plus de 1.000 agents de la police judiciaire s'est déroulée lors d'une séance plénière, présidée par le procureur général, en présence du président de la Cour et du procureur de la République près le tribunal de Sidi Bel-Abbès.

Selon la responsable du bureau de la communication, de l'information et de l'orientation de l'Ecole des sous-officiers de la Gendarmerie nationale, le capitaine Belbey Ghrissia, cette promotion a suivi une formation de deux ans. La première année a porté sur une formation militaire et la deuxième a été dédiée à une formation professionnelle spécialisée. La responsable a indiqué que la formation dispensée permet d'assumer pleinement les missions dans le cadre du respect des lois de la République, la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.