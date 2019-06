Chambre Algérienne d’Industrie et de Commerce : Abdelkader Gouri, nouveau président

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie d’Oued Souf (CCI Souf), Abdelkader Gouri, a été élu hier président de la Chambre algérienne d'industrie et de commerce (CACI), en remplacement de M. Mohamed Laïd Benamor.

Le nouveau président, élu avec 66 voix contre 65, a rappelé les priorités de son plan d'action, mettant en avant l'appel à la révision des statuts des chambres, l'organisation de rencontres annuelles entre les présidents des Chambres et les ministères et instances concernées. Il a fait état, dans ce sens, de trois rencontres annuelles entre les responsables des Chambres pour la concertation et l'examen des préoccupations soulevées par les opérateurs économiques dans tous les secteurs d'activité. Le nouveau président a évoqué, en outre, des rencontres régionales avec les membres des assemblées générales des Chambres wilayales, et des visites sur le terrain avec des rencontres avec les opérateurs économiques. M. Gouri s'est engagé à organiser une université d'été de la CACI pour «permettre à l'ensemble des membres des assemblées générales des CCI de se connaître, de nouer des relations et de coordonner leur travail».