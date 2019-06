Mostaganem : Nouvelles fouilles au site préhistorique « Oued Rayah »

Des chercheurs et universitaires spécialisés en archéologie d’Alger effectueront, jeudi, de nouvelles fouilles au site préhistorique de la région de Oued Rayah dans la commune de Sidi Ali (50 km à l’est de Mostaganem), a-t-on appris mercredi auprès de la direction de wilaya de la culture. Le chef de service patrimoine, Laid Bouazza, a déclaré, à l’APS, que cette nouvelle mission de recherche, qui s'étalera du 13 au 25 juin, entre dans le cadre des fouilles organisées deux fois par an par des chercheurs et des étudiants en master et doctorat de l’institut d’archéologie de l’université d’Alger. Ces nouvelles fouilles, qui seront effectuées par étapes sur le site de Oued Rayah s'étendant sur 800 mètres, visent à découvrir d'autres indices sur la présence l'homme primitif qui, remonte, selon les dernières études, à un million d'années avant l'ère chrétienne. Contrairement à d'autres sites archéologiques, notamment la plage de Hadjadj et l’embouchure de Oued Chelliff, des fouilles sont organisées périodiquement au site de Oued Rayah découvert en 1996, pour approfondir les études archéologiques, identifier les périodes anciennes et comprendre l’urbanisation humaine dans les régions de la Dahra et du bassin de Chellif, a-t-on souligné. La direction de la culture a inscrit, l’an dernier, le site Oued Rayah sur la liste d’inventaire supplémentaire de la wilaya en vue de sa protection légale selon la loi 98-04 portant protection des biens culturels. En plus de Oued Rayah, la wilaya recense d’autres sites remontant à l’ère préhistorique dont le site Aboukir (Mesra), Kef Bouguettar (Benabdelmalek Ramdane) Sidi Adjel (Khadra), Kef Lasfer (Sidi Lakhdar) et Amarna à Mostaganem.