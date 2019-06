Sélection du représentant algérien pour la finale en Corée du Sud : Premier tour de la «K-Pop world festival»

L’ambassade de la République de Corée a organisé, jeudi après-midi à la salle Ibn Khaldoun, à Alger, le premier tour de «K-Pop World Festival». Il s’agit d’un festival annuel organisé par le ministère des affaires étrangères de la Corée du Sud, avec le soutien de nombreuses agences gouvernementales, dont la tenue aurait lieu au mois d’octobre dans la ville de Changwon, avec la participation de candidats de 100 pays.

En présence d’un nombreux public, les jeunes passionnés de cette musique asiatique ont pris d’assaut la salle Ibn Khaldoun pour voir de près ce genre de musique qui gagne en popularité chaque année une région du monde.

Nombreux sont ceux qui sont montés sur scène pour interpréter des morceaux de ce style musical dans l’espoir d’être sélectionné pour la finale qui aurait lieu en Corée du Sud. L’ambassade de la République de Corée en Algérie a chargé un jury pour sélectionner les meilleurs candidats algériens qui concurrenceront par la suite des candidats mondiaux sur la base de vidéos enregistrées et de performances.

Abréviation de Korean Pop, ce terme désigne plusieurs genres musicaux entre autres la dance-Pop, la pop balade et la pop électronique. Inventé en 1992, ce genre musical a connu une grande notoriété à partir des années 2000 grâce à sa diffusion sur les réseaux sociaux et Youtube. Populaire dans l’Est de l’Asie à la fin des années 1990, la K-Pop s’ouvre au marché japonais avant de gagner d’autres continents et régions à partir des années 2000 comme l’Amérique latine, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Kader Bentounès