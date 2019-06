Nouvelle attaque contre un aéroport saoudien : 5 drones interceptés

La défense aérienne royale saoudienne et l’armée de l’air ont intercepté vendredi cinq drones rebelles yéménites au cours d’une deuxième attaque en deux jours contre l’aéroport d’Abha, dans le sud-ouest du pays, a annoncé la coalition menée par Ryadh.

«La défense aérienne royale saoudienne et l’armée de l’air ont intercepté avec succès et détruit cinq drones sans pilote lancés par les milices houthis contre l’aéroport international d’Abha et Khamis Mushait», une ville de garnison située près de la frontière yéménite, a indiqué la coalition dans un communiqué publié par l’agence officielle de presse saoudienne SPA.

L’aéroport continuait de fonctionner normalement et aucun vol n’a été annulé, a ajouté le communiqué. Les rebelles yéménites ont intensifié ces dernières semaines les attaques de drones contre le royaume saoudien qui intervient militairement depuis 2015 au Yémen à la tête d’une coalition progouvernementale. Mercredi, 26 civils de diverses nationalités avaient été blessés dans une attaque au missile contre l’aéroport d’Abha (sud-ouest de l’Arabie). Le projectile avait transpercé le toit de la salle des arrivées, et le trafic aérien avait été interrompu plusieurs heures durant.