PSG : Moussa Diaby transféré au Bayer Leverkusen

Le jeune ailier Moussa Diaby, 19 ans, quitte le PSG pour rejoindre le club allemand du Bayer Leverkusen, avec lequel il a signé un contrat de cinq ans, jusqu'en 2024, ont annoncé les deux clubs vendredi passé. Le montant du transfert n'est pas précisé mais tournerait autour de 15 millions d'euros, selon la presse, accompagné d'un pourcentage reversé au PSG en cas de revente (20% d'après RMC). Avec ce départ d'un de ses jeunes Titis, le PSG veut équilibrer ses comptes pour rentrer dans les clous du fair-play financier. Le club français, qui cherche environ 30 millions d'euros d'ici au 30 juin, pourrait aussi céder d'autres jeunes joueurs comme l'attaquant, Timothy Weah, qui évoluait en prêt cette saison au Celtic Glasgow et dont le nom circule du côté de Lille. Diaby a remporté un titre de Champion de France (2019) ainsi qu'un Trophée des Champions (2018) avec Paris. Lors de l'exercice 2018-2019, il a participé à 34 rencontres toutes compétitions confondues, dont 14 comme titulaire. Il a inscrit 4 buts et signé 7 passes décisives. Le Francilien vient de disputer la Coupe du monde des moins de 20 ans en Pologne, avec une sèche élimination dès les 8es de finale face aux Etats-Unis. "Moussa Diaby est un attaquant extrêmement rapide et fort sur le plan technique, dont les qualités conviennent parfaitement à notre idée de jeu ", a souligné le directeur sportif Simon Rolfes, dont le Bayer a terminé à la 4e place en championnat d'Allemagne et est qualifié pour la phase de poules de Ligue des champions.