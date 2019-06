Cyclisme, Critérium de Tinqueux : L’Algérien Yacine Chalel parmi les 41 engagés

Le cycliste algérien, Yacine Chalel, sociétaire du club français Paris Cycliste Olympique, fait partie des 41 engagés dans le Critérium de Tinqueux, prévu ce vendredi soir (19h30 algérienne), sur une distance de 80 kilomètres, dans le département de la Marne (France), a-t-on appris auprès des organisateurs. "La course est prévue sur un circuit de 1,6 kilomètres, que les cyclistes devront parcourir 50 fois, pour une distance totale de 80 kilomètres" a détaillé le Club Cycliste Grand Reims, organisateur de cette course, dans laquelle l'Algérien de 23 ans sera épaulé par deux autres sociétaires du Paris Cycliste Olympique. "J'espère réussir une bonne course à Tinqueux. Ce qui me permettra de bien me préparer pour la troisième manche de coupe de France (DN3), qui aura lieu dimanche prochain dans le Périgord" a annoncé Chalel sur sa page facebook. L'an dernier, c'est Guillaume Hutin, sociétaire du club cycliste AVC Aix-en-Provence, qui avait remporté le Critérium de Tinqueux.