Football américain : Décès à 75 ans du propriétaire des Denver Broncos

Le propriétaire de l'équipe de football américain des Denver Broncos, Pat Bowlen, est décédé à l'âge de 75 ans, a annoncé vendredi dernier sa famille. "Nous avons la tristesse de vous informer que notre cher époux et père, Pat Bowlen, a débuté le nouveau chapitre de sa vie, paisiblement, à son domicile entouré des siens dans la nuit de jeudi", a indiqué la famille Bowlen dans un communiqué. "Son esprit survivra à travers les Broncos, la ville de Denver et tous nos supporters", ajoute le texte. Bowlen souffrait depuis plusieurs années de la maladie d'Alzheimer et n'avait pas pu assister au sacre de son équipe dans le Super Bowl en février 2016. Après la victoire des Broncos face aux Carolina Panthers (24-10), ses joueurs lui avaient dédié le titre : "Celui-là est pour Pat", avaient-ils déclaré, faisant écho à une phrase prononcée par leur propriétaire après le premier titre de l'équipe. Bowlen, héritier d'une famille qui a fortune dans l'exploitation pétrolière au Canada, a construit un empire immobilier et racheté les Broncos en 1984. Il en a été le PDG jusqu'en 2014. Il avait déboursé à l'époque 71 millions de dollars pour une équipe valorisée par le magazine Forbes à 2,6 milliards de dollars. Sous sa conduite, la franchise du Colorado a remporté trois éditions du Super Bowl, en sept participations à la finale de la Ligue nationale de football (NFL). Bowlen était un membre influent et écouté du Conseil d'administration de la NFL. Depuis 1984, les Broncos, équipe sans palmarès avant son rachat par Bowlen, ont fini 21 de leurs saisons avec un bilan positif, plus qu'aucune autre équipe, et ont participé à 18 reprises aux play-offs. "Pat a toujours donné tout ce qu'il fallait à ses équipes pour qu'elles soient les meilleures et pour qu'elles puissent viser le titre", a indiqué John Elway, ancien quarterback emblématique des Broncos, devenu manager général de l'équipe. "Ce qu'il a fait pour cette équipe, cette ville et la NFL ne sera jamais égalé. Il ne sera jamais remplacé, il va me manquer et je n'oublierai jamais ce qu'on a vécu ensemble", a-t-il ajouté.