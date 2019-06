Festival national du demi-fond à Constantine : La 8e édition reprogrammée le 2 juillet

La 8e édition du Festival national de demi-fond, prévue le 22 juin courant à Constantine, et qui fut initialement annulée"faute de moyens", se déroulera finalement le 2 juillet prochain, grâce à l'intervention "salutaire" de la Direction de la Jeunesse et des Sports locale (DJS), et celle de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), ayant promis de fournir "la plus grosse partie des moyens requis", a-t-on appris vendredi auprès des organisateurs. "La DJS et la FAA ont promis de fournir la plus grosse partie des moyens nécessaires pour organiser cette compétition, ce qui a rendu son déroulement "possible", ont expliqué les organisateurs. Si la DJS et la FAA se chargent de fournir le plus gros des moyens nécessaires pour l'organisation de ce Festival, la Ligue locale se chargera de "fournir le reste", grâce notamment à l'apport de ses bailleurs de fonds traditionnels, a-t-on encore appris de mêmes sources. Le 1er juin courant, les organisateurs avaient annoncé l'annulation de ce Festival, faute de moyens.