Natation : L’Australienne Seebohm ne défendra pas son titre

L'Australienne Emily Seebohm ne défendra pas son titre mondial du 200 m dos. La nageuse a raté la qualification pour les Mondiaux-2019 de Gwangju (Corée du Sud) sur sa distance fétiche, vendredi aux sélections australiennes. Seebohm, 27 ans, n'a terminé que 3e de l'épreuve organisée à Brisbane, derrière deux jeunes nageuses, Kaylee McKeown (17 ans) et Minna Atherton (19 ans), comme sur le 100 m dos. La première a réalisé un chrono de 2 min 06 sec 35, laissant loin derrière elle Seebohm, championne du monde de la distance en 2015 et 2017. Lors de cette dernière journée des sélections australiennes, la championne du monde 2013 du 100 m nage libre, Cate Campbell (27 ans), s'est qualifiée pour Gwangju sur le 50 m nage libre, au lendemain de sa qualification supersonique pour le 100 m en 52 sec 12. Enfin, le champion olympique en titre du 100 m nage libre, Kyle Chalmers, s'est qualifié sans problème pour le 50 m des Mondiaux, avec un temps de 22 sec 09. C'est un triplé pour le nageur de 20 ans : il s'est imposé sur le 50, le 100, et le

200 m nage libre lors de ces sélections australiennes.