Mondial U20 : L’équateur remporte la petite finale contre l’Italie

L'Equateur s'est adjugé le match de la troisième place du Mondial U20 en Pologne en battant vendredi soir l'Italie (1-0) au terme des prolongations. Fraichement éliminés respectivement par l'Ukraine et la Corée du Sud, l'Italie et l'Equateur qui s'affrontaient dans le cadre de la petite finale, espéraient l'emporter pour décrocher une troisième place synonyme de maigre consolation. Le caractère et la ''grinta'' de la Tricolor semblaient déjà supérieurs sur la feuille de match. Le sélectionneur de l'Equateur a aligné son équipe type, contrairement à Paolo Nicolato qui pour la première fois du tournoi a largement remanié son onze. Les Azzurrini ont tenu bon et ont également eu un temps fort dans le dernier quart d'heure, mais la plus belle opportunité est venue en prolongations avec le penalty de Marco Olivieri, bien stoppé par Moises Ramirez (95'). Alors qu'aucune des deux formations n'était parvenue à inscrire un but dans le temps réglementaire, c'est au cours des prolongations que les U20 de l'Equateur sont parvenus à faire la différence face aux Italiens. Le milieu de terrain Richard Mina est sorti du banc pour marquer le but libérateur (104'), historique pour l'Equateur qui décroche son premier podium dans la compétition. La Corée du Sud et l'Ukraine s'affronteront samedi en finale du Mondial des moins de 20 ans, une première pour les deux pays, après leur victoire en demies face respectivement à l'Equateur et à l'Italie, sur le même score de (1 à 0).