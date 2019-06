Championnat national amateur - RC Kouba : Retrait de confiance au président Farès-Mohamed Seghir

Les membres de l'assemblée générale du club sportif amateur, RC Kouba, ont décidé de retirer leur confiance au président Farès Mohamed Benseghir, lors de l'Assemblée générale extraordinaire, tenue jeudi soir au stade Mohamed Benhaddad (Alger). Ce retrait de confiance était le seul point à l'ordre du jour et ce sont les supporters du Raed qui l'avaient exigé, consécutivement la rétrogradation du club en Division nationale amateur à l'issue de l'exercice écoulé. Les travaux ont débuté juste après que l'huissier de justice eut constaté que le quorum a été atteint. Le vote s'est fait à main levée et la totalité des membres ont demandé le départ du président Farès Mohamed Seghir. Après quoi, il a été procédé à l'installation des commissions de candidature et de recours, pour commencer à préparer l'Assemblée générale élective, qui permettra d'élire un nouveau président pour le Raed. La mission de ces deux commissions a été écourté à seulement une semaine, pour permettre le déroulement de cette AGE dans les plus brefs délais et aider ainsi le nouveau bureau à démarrer la saison 2019-2020 dans de bonnes conditions.

Les membres de l'assemblée ont profité de l'occasion pour avertir les candidats intéressés par la présidence du club que leur rôle ne devrait pas se limiter à gérer l'argent du contribuable, mais à trouver de nouvelles sources de financement, sans oublier les dettes du club, qu'ils doivent éponger, tout en présentant un projet sportif ambitieux. Farès Mohamed Seghir avait pris les commandes administratives du Raed lors de la saison 2016-2017, pour un mandat de quatre ans, mais il n'aura tenu finalement que trois ans.

L'Assemblée extraordinaire de jeudi dernier a été provoquée en réponse à la demande des supporters koubéens, dont une grande majorité avait fait un sit-in devant l'APC pour exiger le départ de l'actuel bureau. Le RC Kouba a été rétrogradé en Division nationale amateur après avoir terminé 15e et avant-dernier du championnat de ligue 2 Mobilis à l'issue du dernier exercice, avec un modeste capital de seulement 26 points au compteur.