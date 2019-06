Jeux africains de plage (Handball) : Les sélections algériennes ratent leur entrée

Les sélections algériennes de handball de plages, messieurs et dames, ont raté leur entrée en lice aux Jeux africains de plage qui se déroulent sur l'ile de Sal au Cap Vert, en s'inclinant vendredi pour le compte de la 1re journée de compétition. Les messieurs ont perdu face au Togo (16-21), alors que les dames ont été battues par la Tunisie (13-23). Trois autres disciplines sont concernées par les épreuves de la 1re journée de compétition.

Il s'agit du karaté (individuel messieurs et par équipes dames), le tennis de plage et l'aviron. La cérémonie d'ouverture des premiers Jeux africains de plage a été célébrée ce vendredi à partir de 20h30 (heure algérienne). L'Algérie représentée par 74 athlètes, prend part à la 1re édition des Jeux africains de plage dans les 11 disciplines inscrites au programme de ces joutes qui réuniront 1.800 sportifs de 54 pays.