« Diplosports » à Alger : 20 ambassades présentes

Les représentants de 20 ambassades ont pris part à la 4e édition du tournoi diplomatique de football et des sports «Diplosports», organisée hier par l’ambassade de Hongrie au complexe sportif de la Protection civile de Bab-Ezzouar. Cet évènement, qui se veut être un rapprochement entre les membres du corps diplomatique en leur proposant une journée d’activité sportive, a été marqué par l’organisation d’un tournoi de football qui a regroupé 9 équipes mixtes composées de neuf joueurs chacune, ainsi que des compétitions de tennis de table, de basket-ball et d’athlétisme (1.500m et 5.000m). Les organisateurs ont également programmé une séance de yoga dirigée par un professionnel. L’ambassadrice de Hongrie, Helga Katalin Pritz, a indiqué que «cet évènement constitue une occasion pour regrouper les membres du corps diplomatique et leurs familles en dehors du cadre de travail», soulignant que «la programmation s’enrichit à chaque édition». La compétition a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités sportives, diplomatiques et politiques qui ont participé à la remise de trophées aux gagnants. Outre cet évènement annuel, l’ambassade de Hongrie a annoncé l’organisation du tournoi de football «Ferenc Puskas» l’automne prochain. Ce tournoi en hommage à la légende du Real Madrid se déroule chaque année depuis 2016.