Décès de Saïd Abadou M. Bensalah : « L’Algérie perd un fils valeureux et un symbole de Novembre »

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a affirmé qu'avec le décès de Saïd Abadou, l'Algérie et la famille révolutionnaire perdaient un fils valeureux, un militant honorable et un des symboles du Glorieux Novembre.

Dans un message de condoléances adressé à la famille de feu moudjahid Saïd Abadou, le chef de l'État a écrit : «Que vacillants sont les temps, à peine le peuple algérien a-t-il fini de se congratuler à l'occasion de l'Aïd-El-Fitr, qu'il se voit aujourd'hui frappé par la disparition d'un fils valeureux, qui a consacré la majeure partie de sa vie à son service, un militant loyal du mouvement politique, un moudjahid vaillant de la Guerre de libération nationale et un responsable engagé, qui a contribué à l'édification de l'État algérien moderne, feu Saïd Abadou, puisse Allah lui accorder Sa miséricorde. Militant et moudjahid de la première heure, il n'a de cesse œuvré, aux côtés de ses frères d'armes, à la construction et au développement du pays sans jamais se ménager et jusqu'à ce que la maladie ait raison de lui et l'emporte auprès de son seigneur.» Le chef de l'État a rappelé, ensuite, que le défunt, qui a été «Djoundi et officier de l'ALN dans la wilaya historique VI, avait livré des batailles contre un ennemi, beaucoup plus fort en hommes et en matériels, dans notre vaste Sahara où la nature est impitoyable et les victuailles rares, menant ainsi, patiemment et résolument, un combat sur deux fronts : contre le rudesse de la nature et la férocité de l'ennemi». Il a affirmé, à ce propos, que «c'est grâce à l'abnégation, au courage et à la foi des moudjahidine de la première heure, à travers toutes les contrées du pays, face à la tyrannie et à l'arbitraire du colonisateur, que notre peuple a été émancipé, notre terre libérée et la liberté et l'indépendance de notre patrie arrachées». Soulignant également que le défunt «avait été grièvement blessé lors d'une impitoyable bataille et arrêté sans que jamais sa détermination soit entamée, malgré les souffrances endurées dans les geôles du colonisateur», le chef de l'État a évoqué «l’opiniâtreté et l'enthousiasme avec lesquels feu Abadou s'était attelé, avec ses compagnons, une fois l'indépendance recouvrée à l'édification de l'État algérien moderne».

Et d'ajouter que le défunt n'avait cessé de «défendre loyalement et résolument les valeurs et intérêts du pays, ne ménageant aucun effort dans l'accomplissement du devoir sacré dans tous les postes à responsabilités qu'il a eu à occuper». M. Bensalah a conclu son message de condoléances à la famille du défunt «en priant Allah de lui accorder Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés de ceux qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle et prêter, à sa famille et ses compagnons d'armes, réconfort et patience».

Inhumation au cimetière d’El-Alia