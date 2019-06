Dans la LUCARNE : Les qataris gavés

Le football asiatique, on ne le dira jamais assez, est en train de connaître un « boom » certain. Il faut dire que les clubs, mais aussi les équipes nationales sont en train de se hisser pratiquement au diapason des formations mondiales. Lors du dernier Mondial organisé par la Russie, des équipes comme le Japon et la Corée du sud ont fait sensation. Sur le plan infrastructurel, cette région du monde connait une développement des plus spectaculaires. On constate, çà et là, l’apparition de véritables chefs d’œuvre qui font pâlir d’envie les grands pays européens. Le Qatar, pays considéré parmi les plus « petits » quant à sa superficie, est très riche. C’est vrai que sa population ne dépasse pas les 300.000 habitants, mais il reste parmi les plus riches du monde. D’ailleurs, il sera dans deux ans, occupé avec l’organisation sur ses terres du Mondial-2022, l’attraction de toute la planète. En effet, on ne parle que de ce grand rendez-vous et comment il va accueillir ses invités à cette fête mondiale pour qu’elle soit une grande réussite. Il est vrai que sur le plan financier et surtout infrastructurel, le Qatar ne manque de rien. Il est déjà prêt pour relever le défi russe en 2018.

Il est vrai que la chaleur est un grand souci pour les équipes qui vont y prendre part. La FIFA voulait faire monter le nombre de clubs à 48 avant de se raviser pour ne pas obliger ce pays à co-organiser le Mondial 2022. Par conséquent, il se jouera avec 32 nations seulement. C’est une décision sage. Car, il n’est pas facile de mettre en pratique quelque chose qu’on décide à la hâte en dépit des moyens organisationnels de ce pays.

La FIFA, cependant, compte énormément sur ce pays, puisqu’elle vient de décider d’organiser aussi le mondial des clubs des années 2019 et 2020 au Qatar. Ces deux éditions se joueront avec seulement sept clubs, mais juste après la FIFA va augmenter ce nombre à 24 clubs. Ce qui va rendre ce tournoi des plus difficiles, puisque très disputé et qui durera dans le temps.

Fifa : « Le Qatar, pays hôte du Mondial-2022, va organiser la Coupe du monde des clubs en 2019 et 2020, avant que la compétition ne passe à 24 équipes. Les deux prochaines éditions du tournoi, dans son format actuel à sept équipes, vont servir de tests en vue du Mondial-2022, d'autant plus qu'elles auront lieu - généralement début décembre - dans la même période que la Coupe du monde, permettant des essais dans des conditions climatiques similaires", a écrit l'instance mondiale du foot. Le Qatar succède aux Emirats arabes unis, qui ont organisé les deux dernières éditions de la compétition, remportées à chaque fois par le Real Madrid. La Fifa a décidé en mars de lancer à partir de 2021 une Coupe du monde des clubs élargie à 24 équipes, qui remplace la Coupe des Confédérations. Une édition "pilote" se disputera du 17 juin au 4 juillet 2021, dans un pays encore à déterminer. L'UEFA a fortement contesté la création de cette compétition, craignant qu'elle menace la Ligue des champions et estimant qu'elle ne pouvait s'intégrer dans un calendrier international surchargé ».

Il y a lieu de relever que l’Asie sera un pôle très important dans le développement du football mondial. La FIFA de Gianno Infantino en est consciente. C’est vrai que le fait d’avoir accepté d’organiser les deux prochaines éditions du mondial des clubs au Qatar, c’est une façon de tester un peu le déroulement de ce tournoi avant le début du Mondial 2022, surtout qu’il aura lieu aussi au mois de décembre. C’est une façon de voir si la chaleur sera acceptable ou pas. Dans l’instance suprême, on pense à tout. On ne veut pas se faire prendre au dépourvu. La prévoyance vous permet de tout juguler. C’est un peu la devise prônée par la

« maison de Lausanne ».

Hamid Gharbi