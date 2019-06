cérémonie en l’honneur du CRB : L’épopée d’un club légendaire

Le CR Belouizdad, vainqueur de la Coupe d’Algérie de football 2019, a été honoré par le wali d’Alger, Abdelkhalek Seyouda, lors d’une cérémonie organisée, jeudi soir à l’hôtel El-Djazaïr. Le wali a indiqué que cette initiative se veut «une reconnaissance des efforts consentis par l’équipe et son staff durant la saison 2018-2019», avant de présenter ses «chaleureuses félicitations au CRB pour ce 8e sacre». Il a mis en avant également les efforts consentis par la société «MADAR» et les supporteurs qui ont sauvé l’équipe d’une relégation certaine. Il a offert des cadeaux symboliques au premier responsable de la société «MADAR», Charaf Eddine Amara, a tenu dans son allocution à «féliciter le club USMA sacré champion d’Algérie», affirmant, dans ce sens, que «nous promettons au CRB, qui participera la prochaine saison à une compétition continentale, davantage de soutien». Remerciant le wali d’Alger pour son soutien, M. Amara a souligné que «MADAR n’avait pas octroyé une aide au CRB, mais a signé un contrat avec ce club légendaire», ajoutant que «la réussite est le fruit des efforts de tout un chacun». La cérémonie a vu la présence de plusieurs figures sportives ayant écrit l’histoire du club belouizdadi, à l’instar de Messaoud Merrad, l’un des fondateurs du CRB en 1962 qui s’est dit «fier des supporteurs n’ont pas abandonné le club dans les moments difficiles», en compagnie desquels il a fondé le club, à l’image de Mohamed Merzouki et Mohamed Bousmaha. De son côté, le gardien historique du Chabab pendant les années 1960 et 1970, Mohamed Abrouk, a exprimé «sa joie de voir l’équipe du cœur remporter sa huitième coupe». Dans ce contexte, le capitaine d’équipe Chems Eddine Nessakh a rappelé que «la famille de Belouizdad a traversé des moments difficiles, mais je suis fier de ce trophée et personnellement je n’oublierai jamais cette saison».