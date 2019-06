Il est arrivé jeudi soir à Doha : Andy Delort remplace officiellement Belkebla

Adam Ounas, victime d’une entorse de la cheville

Adam Ounas ne devrait pas s’entraîner pendant une semaine à dix jours au minimum. L’attaquant des Verts a été victime d’une blessure à la cheville lors de la séance d’entraînement de mercredi dernier et a dû quitter le terrain porté par le staff médical de l’EN, ce qui a suscité un petit vent de panique au sein du groupe au point où Djamel Belmadi a demandé qu’on fasse sortir les gens de la presse et les quelques supporters présents à l’occasion. Le Napolitain a effectué une série de tests jeudi qui ont mis en avant une entorse de la cheville. Il devra s’astreindre à un repos total d’une semaine à dix jours au minimum. Djamel Belmadi a décidé néanmoins de le garder dans son groupe bien qu’il risque de ne pas être prêt pour le début de la CAN.

Amar B.