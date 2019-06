Portes ouvertes sur le sport militaire : une formation physique de haut niveau

La manifestation «portes ouvertes» sur le sport militaire, organisée jeudi au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives à Ben Aknoun, Alger, a été marquée par l'animation de plusieurs exhibitions sportives mettant en avant l'action « moderne» de terrain réalisée à ce jour par l'Armée nationale populaire (ANP).

Cette manifestation a permis au public de s'enquérir du rôle et des missions du sport militaire au sein des rangs de l'ANP et des exploits sportifs réalisés aux niveaux national, arabe, continental et mondial, en sus de la prise en charge de la formation physique militaire. Les visiteurs ont découvert l'activité des élites sportives, à travers les exhibitions dans les différentes disciplines sportives, à savoir le Taekwondo, la boxe, le judo, l'athlétisme, le cyclisme, la lutte, l'équitation, en sus d'une exhibition spéciale exécutée par la Troupe musicale du commandement de la Garde républicaine. Les éléments de l'équipe de Guek-soul ont subjugué le public par des exhibitions reflétant le haut niveau de maîtrise que l'équipe a atteint dans les arts martiaux. Les visiteurs ont également découvert la salle olympique omni-sports et des équipements techniques modernes, le musée des sports militaires, ainsi que les différentes infrastructures sportives militaires pour la préparation et la récupération adéquate de l'élite sportive militaire. Le Directeur des sports militaires au ministère de la Défense nationale, le Général Guerriche Omar, a affirmé, dans une allocution prononcée à cette occasion, que «le département du sport militaire est actif au sein du système sportif national et tend à vulgariser la pratique sportive au niveau de l'ensemble des commandements des forces, des régions militaires, des grandes unités et des organismes de formation».

Le sport militaire a pu, grâce «aux programmes sportifs mis en place annuellement, lesquels reposent sur les moyens scientifiques modernes, franchir de grands pas et construire un nouveau système sportif en phase avec les méthodes sportives modernes, en témoignent les résultats sportifs enregistrés aux plans national et international».