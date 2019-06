Poursuivis pour des faits de corruption : Sellal et Benyounès en détention provisoire

Après Ouyahia, un autre ex-Premier ministre, Abdelmalek Sellal en l’occurrence, ainsi que l’ancien ministre du Commerce et président du Mouvement populaire algérien, Amara Benyounès, ont été placés à leur tour, jeudi, en détention provisoire par le juge enquêteur près la Cour suprême.

Sellal et Benyounès ont été en effet auditionnés, jeudi, dans le cadre de l’instruction ouverte au niveau de la Cour suprême, concernant des affaires relatives à la dilapidation de deniers publics, abus de fonction, octroi d’indus privilèges et conflits d’intérêts.

Des fourgons cellulaires ont quitté, sous l’œil des caméras, le siège de la Cour suprême sur les hauteurs d’Alger à destination de la prison d’El-Harrach.

Un communiqué de presse du procureur général de la Cour suprême, rapporté par l’APS, a précisé dans la soirée que les deux mis en cause sont poursuivis dans le cadre d’une enquête ouverte au niveau de la même juridiction à l’encontre d’Ahmed Ouyahia. Les chefs d’accusation retenus à cet effet sont lourds et liés essentiellement à ‘l’octroi d’indus avantages au titre de l’octroi de marchés publics et de contrats». « Il a été procédé le 13 juin à l’audition de Abdelmalek Sellal et de Amara Benyounès par le juge enquêteur. Les deux accusés sont poursuivis pour attribution d’indus avantages dans le cadre de l’octroi de marchés publics et de contrats, conformément à l’article 26, alinéa 1 de la loi 01-06 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, pour dilapidation de deniers publics, conformément à l’article 29 de ladite loi pour abus de pouvoir, conformément à l’article 33 de la loi 01-06 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, et pour abus de fonction et conflit d’intérêts, conformément à l’article 34 de la loi 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption », a détaillé la même source.

La veille déjà, un autre communiqué identique a expliqué également que c’est pour les mêmes griefs qu’Ahmed Ouyahia et Abdelghani Zaalane ont été auditionnés, mercredi, ouvrant ainsi le bal des convocations d’une douzaine d’ex- hauts responsables poursuivis pour les mêmes faits à caractère pénal et sévèrement punis par la loi en vigueur. Auditions à l’issue desquelles l’ex-Premier ministre (Ouyahia) a été placé en détention provisoire, tandis que l’ex-ministre des Travaux publics et des Transports (Zaalane) a été mis sous contrôle judiciaire et ses deux passeports ordinaire et diplomatique confisqués par la Justice. A noter cette précision de taille soulignée dans deux communiqués de la Cour suprêmes, attestant d’infractions au Code des marchés publics et autres contrats dans le sillage desquels aussi bien les ex-hauts responsables que d’autres parties contractantes auraient bénéficié d’indus privilèges. Par parties contractantes, l’on entend surtout le cercle des hommes d’affaires qui étaient proches du cercle de Bouteflika, tels Ali Haddad, Mahieddine Tahkout et les frères Kouninef, eux aussi mis en détention provisoire dans le cadre de l’opération « Mains propres» mise en branle par la Justice. Une opération qui s’inscrit en droite ligne avec l’une des principales revendications scandées par le peuple lors des manifestations pacifiques qu’a connues le pays de manière ininterrompue depuis le 22 février pour un changement radical du système. «Klitou l’bled ya sarakin» (Vous avez pillé le pays, bande de voleurs) n’avaient cessé en effet de dénoncer des milliers de citoyennes et de citoyens.

S’ajoute à la liste des hommes d’affaires évoqués, le patron du Groupe Sovac, Mourad Oulmi. Le concerné aurait été arrêté et auditionné jeudi par les enquêteurs de la Gendarmerie relevant du groupement d’Alger. Plusieurs sources affirment que Mourad Oulmi est soupçonné lui aussi de pratique de corruption dans le cadre du financement des investissements dans le domaine du montage automobile.

Il est à rappeler que les dossiers incriminant douze ex-hauts responsables poursuivis pour des faits à caractère pénal ainsi relevés au cours des enquêtes préliminaires menées par la Gendarmerie nationale ont été transmis par le parquet général près la Cour d’Alger au procureur général de la Cour suprême en vertu de l’article 573 du Code de procédure pénale qui met en relief la fonction des concernés au moment des faits et la règle de privilège de juridiction dont ils bénéficient.

Sur les réseaux sociaux, la chute des symboles de haut rang sous la présidence de Bouteflika démissionnaire a suscité de vives réactions de la part de centaines de milliers d’internautes, ne manquant pas de glorifier ce rebondissement jusque-là inédit dans le processus de l’opération ‘‘Mains propres’’ menée d’une main de fer par la justice, un fait unique en ce genre dans les annales judiciaires.

Aoudia Karim