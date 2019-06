17e vendredi des marches populaires

BéJAïA

La mobilisation a porté ses fruits

Hier, les manifestants ont encore battu le pavé des artères principales de la ville de Béjaïa.

Ils étaient massivement présents à répondre à la mobilisation de ce 17e vendredi de la marche populaire pacifique enclenchée depuis le 22 février dernier, au moment où des symboles du système commencent à tomber un par un, après le déclenchement de la machine judiciaire et l’incarcération à la prison d’El-Harrach des deux anciens chefs de gouvernement, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, et de l’ex-ministre Amara Benyounès. Hier, dès 13 heures, les premiers manifestants sont arrivés sur l’esplanade de la maison de la Culture de Béjaïa, lieu symbolique des rassemblements et du coup d'envoi des manifestations contre le système depuis le 22 février. Toujours mobilisés et unis dans l’action, les manifestants sont descendus dans la rue hier pour exiger le départ du système. Tous animés de volonté pour ne pas essouffler leur mobilisation, les manifestants ont longuement scandé des slogans pour le départ du système et l’instauration d’une Algérie démocratique pour l’égalité des devoirs et des droits des citoyens. «Djazair Hourra democratia», «La hiwar maa Issaba, tatenahaw ga3», «Klitou leblad ya serakine ; Tetehasbou ga3» (vous avez dilapidé le pays, voleurs, Vous serez jugés tous) et «Ulach smah ulach smah» (pas de pardon), des slogans qui fusaient des mégaphones et repris en chœur par les manifestants.

Commentant les dernières nouvelles de l’incarcération des deux anciens chefs de gouvernement, des ministres et de tous ceux qui ont contribué à la dilapidation des deniers publics pour s’enrichir illicitement, les manifestants voient leur mobilisation porter ses fruits et que le peuple demeure la source du pouvoir. Munis du drapeau national et de plusieurs banderoles, les marcheurs, jeunes, hommes, femmes et enfants, se sont ébranlés dans une ambiance festive vers le centre de la ville pour observer l’arrêt traditionnel devant le siège de la wilaya afin de transmettre le message demandant le départ du système et la mise en place d’une commission de transition composée de personnalités intègres et nationalistes pour préparer des élections démocratiques et transparentes, avec comme seul slogan «le peuple est source unique du pouvoir».

Durant tout le trajet, des groupes de manifestants venus des quatre coins de la wilaya se sont joints massivement à la marche, qui s’est poursuivie vers la Haute Ville et bouclant son itinéraire par la rampe du port, dans une organisation impeccable sans aucun incident.

M. Laouer