17e vendredi des marches populaires

Tizi Ouzou

La justice a retrouvé son indépendance

Une foule assez nombreuse a manifesté, hier dans la ville de Tizi Ouzou, pour un 17e vendredi de suite, pour réitérer la principale revendication de la dynamique populaire du 22 février, à savoir le changement radical et pacifique du système politique en place, le départ de toutes ses figures et l’établissement d’une nouvelle république consacrant le respect des droits et des libertés pour tout le peuple algérien.

La manifestation, à laquelle ont participé différentes catégories de la société, s’est ébranlée comme de coutume à partir du campus universitaire Hasnaoua sis à la nouvelle ville pour atteindre son point de chute habituel, le mémorial des martyrs de la wilaya de Tizi-Ouzou, entrée ouest du chef-lieu de la ville des Genêts, après avoir sillonné les principales artères de la ville. Déployant des emblèmes nationaux et des étendards culturels amazighs, quelques milliers de personnes, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes ont crié haut et fort leur détermination à poursuivre la lutte pacifique pour satisfaire toutes les revendications mises en avant tout au long de ce processus révolutionnaire pour le changement radical du système politique et le départ de tous ses tenants, dont les plus en vue sont actuellement incarcérés à la maison d’arrêt d’El Harrach, ont indiqué certains manifestants non sans avoir exprimé leur satisfaction suite à l’arrestation et la détention provisoire de plusieurs hauts responsables de l’ancien régime contre lequel le peuple algérien s’est soulevé depuis le 22 février dernier. Tout au long de cette manifestation, les marcheurs scandaient des slogans hostiles aux tenants de ce système politique, notamment « Système dégage »,

« Y en a marre de ce pouvoir », « Klitou lebled ya saraqine », « Ulac Smah Ulac ». Le départ du Premier ministre, du chef de l’Etat ainsi que du président de l’APN et d’autres hauts responsables de l’Etat, a été également revendiqué par les manifestants tout au long de cette 17e marche populaire. Plusieurs autres banderoles et pancartes sur lesquelles étaient transcrits les principaux mots d’ordre de la dynamique populaire du 22 février ont été également déployées par les manifestants et manifestantes.

Par ailleurs, cette 17e manifestation a été dédiée à la marche historique du 14 juin 2001 durant laquelle des dizaines de milliers de personnes se sont déplacées à Alger, à l’appel du mouvement citoyen des a’rchs, pour remettre à la présidence de la République la fameuse «plateforme de revendication d’El-Kseur» contenant plusieurs points, dont la justice au profit des 127 victimes des événements douloureux du printemps noir, le respect des droits de l’homme, de la démocratie et la reconnaissance de Tamazight comme langue nationale et officielle. En sus d’une minute de silence observée à la mémoire de toutes les victimes de ces tragiques événements, les marcheurs ont brandi des banderoles de couleur noire en signe de deuil et revendiquant la justice pour ces victimes, dès lors que «la justice a retrouvé son indépendance et sa liberté».

Quelques portraits des victimes de ce printemps noir ont été également brandis par leurs familles, a-t-on constaté.

Bel. Adrar