Campagne de pêche au thon rouge : Dans de bonnes conditions

« Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer le bon déroulement de la campagne de pêche du thon rouge pour l’année 2019, que ce soit au niveau central ou à la direction générale de la pêche », a rassuré, ce jeudi, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Présidant une rencontre avec les représentants du secteur de la pêche et de l’aquaculture et les présidents des chambres professionnelles au niveau régional, Cherif Omari a fait savoir à cette occasion que la campagne de pêche au thon rouge de 2019, entamée au début de ce mois de juin pour s’étaler jusqu’à fin juillet, sera menée par 22 navires battant pavillon national pour la pêche de 1.437 tonnes. « Ce quota est appelé à augmenter d’année en année, à condition d’atteindre une bonne maîtrise de l’opération de pêche et un bon encadrement ainsi que davantage d’efforts de la part des pêcheurs et autres opérateurs intervenant à tous les niveaux de la pêche », a-t-il déclaré à l’APS.

Il y a lieu de dire que le montant des redevances payées par les 22 armateurs en faveur de la Trésorerie en contrepartie de ces autorisations s’élève à 76 millions de DA. Les quotes-parts ont été réparties de façon « équitable » et « transparente » entre les navires algériens, tout en prenant en compte le tonnage de chaque navire et le niveau de son équipement.

Les navires ont été soumis à la réhabilitation en vue d’accéder à la zone de pêche au thon rouge, renforçant ainsi les capacités de la flotte algérienne pour pêcher chaque quote-part fixée par la CICTA, outre la formation d’un important nombre d’inspecteurs en matière de lecture des informations et visionnage des vidéos enregistrées lors des opérations de transfert de thon rouge à des fins de mise en cage.

D’autre part et dans le cadre du renforcement des compétences nationales en matière de pêche au thon rouge, cette campagne verra la participation d’élèves stagiaires relevant des instituts et des écoles de formation. Ils seront présents à bord des navires mobilisés durant cette opération.

De son côté, le président de la Chambre nationale de la pêche a rassuré que le travail se poursuit « sans relâche » afin de « relever » les défis, notamment en matière de distribution et de commercialisation des produits de pêche, outre la garantie de la protection sociale des pêcheurs. « Certains dossiers sont actuellement en cours de traitement, avec le soutien du ministère de tutelle, en vue de coordonner les efforts, surmonter les obstacles et développer le secteur de la pêche », a affirmé à ce propos Bani Benmira Abdelkrim.

Le premier vice-président de la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture (CAPA), Delli Cherif, a fait état, quant à lui, de la pêche de quelque 1.000 tonnes de thon rouge jusqu’à présent, au titre de la campagne de pêche de l’année en cours.

Par ailleurs, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a mis à profit cette opportunité pour annoncer l’organisation, en novembre prochain, à Oran, du Salon international de la pêche et de l’aquaculture (SIPA 2019), avec la participation de dizaines de professionnels.

Le SIPA 2019 se tiendra en novembre à Oran

Le but de cette manifestation est de « consolider » le cadre de coopération de l’Algérie avec les pays étrangers et de mettre en avant les capacités nationales en la matière. « L’organisation du SIPA 2019 visait à mettre en valeur les compétences nationales du domaine de la pêche et à conforter les opportunités de coopération internationale, à même d’assurer le développement des systèmes de travail, de formation et d’encadrement », a-t-il expliqué, affirmant, dans ce contexte, que l’Etat a renforcé, par le biais de son département ministériel et la direction générale de la Pêche, les mesures et mécanismes en vigueur dans le domaine de la pêche, notamment en ce qui concerne l’encadrement, la formation et l’orientation et ce, pour une « meilleure » maîtrise de la gestion du secteur.

Cherif Omari a fait savoir également qu’il était nécessaire de réunir toutes les conditions professionnelles nécessaires aux pêcheurs (pas moins de 56.000 professionnels), notamment en terme de formation, outre les aspects technique et social, pour assurer une meilleure performance dans ce secteur stratégique qui contribue, selon lui, à la création de richesse et de postes d’emploi ainsi qu’à la garantie de la sécurité alimentaire.

Sarah A. Benali Cherif