52e édition de la Foire internationale d’Alger : 500 entreprises attendues

Le plus grand rendez-vous économique en Algérie, la Foire internationale d’Alger (FIA), ouvrira ses portes le 18 juin, au palais des Expositions des Pins-Maritimes (Alger), pour s’étaler jusqu’au 23 du même mois.

Pour cette 52e édition, la manifestation connaîtra la participation de pas moins de 500 entreprises et groupes économiques en provenance de 15 pays. C’est en tous cas ce que révèle à l’APS le P-DG de la Safex, la société organisatrice de l’évènement, Tayeb Zitouni. Soit une baisse sensible comparativement à l’édition de 2018, marquée, souvenons-nous, de la participation de plus de 700 entreprises issues de 25 pays. Le mouvement populaire, en cours depuis bientôt quatre mois, y est pour quelque chose ? On le saura peut-être plus tard…

La FIA est placée cette année sous le thème de ‘‘Algérie : diversification économique et opportunités de partenariat en perspective’’, une manière de faire allusion à la politique commerciale et à la stratégie économique gouvernementale qui encourage la productivité, le partenariat entre les entreprises nationales et étrangères et la diversification économique comme alternative à la rente pétrolière, représentant plus de 97% des recettes des exportations nationales. Contrairement aux éditions précédentes, qui ont vu un seul pays bénéficier du privilège d’invité d’honneur, la direction de la FIA a décidé dans cette édition de faire autrement en accordant cet honneur aux 15 pays participants. « Une nouvelle vision du statut d’invité d’honneur de la FIA sera mise au point l’année prochaine, et pour cette 52e édition tous les pays participants sans exception seront des invités d’honneur », a précisé le premier responsable de la Safex qui a révélé la participation de plus 140 opérateurs étrangers sur les 500 participants, et provenant des quatre coins du monde. Il s’agit de l’Allemagne, la Turquie, la France, la Tunisie, la Syrie, le Soudan, les Etats-Unis d’Amérique, Cuba, le Brésil, la Chine, l’Indonésie, le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Ethiopie et le Mali.

Dans le même ordre d’idée, Zitouni a souligné également que la participation étrangère à titre individuel regroupera, quant à elle, un nombre de firmes provenant d’Italie, de la République tchèque, d’Allemagne, du Pakistan, de la France, de la Tunisie et de l’Egypte, selon le même responsable. S’agissant de la superficie globale des stands nationaux et étrangers réservés lors de cette FIA, elle s’étend sur près de 22.046 m2 dont 19.880 m2 seront dédiés aux exposants nationaux et 2.090 m2 aux exposants étrangers, a ajouté le PDG de la Safex.

La manifestation sera cette année également ponctuée par de nombreuses animations à thèmes, et des conférences données par des experts vont traiter plusieurs thèmes d’actualité parmi lesquels, « ‘‘L’internationalisation des Startups algériennes : challenges et objectifs’’, ‘‘La stratégie nationale de la promotion des exportations hors hydrocarbures et les perspectives de la zone de libre-échange africaine ZLECAF’’ ainsi que d’autres thématiques en relation avec le monde économique», a indiqué le responsable. S’agissant des horaires d’ouverture de la FIA, ils seront comme suit: de 11h00 à 19h00 du 18 au 23 juin sauf le samedi où il sera organisé une soirée jusqu’à 21h00.

Pour rappel, la 51e édition de la Foire internationale d’Alger a enregistré plus de 200.000 visiteurs professionnels.

Mohamed Mendaci