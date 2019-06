GRAND ANGLE : L’indispensable désarmement

Au lendemain d’un nouveau massacre au centre du Mali condamné avec «force» par l’Algérie qui ne manquera aussi d’exprimer sa solidarité avec le peuple et le Gouvernement du Mali, les mêmes questionnements soulevés après chaque massacre perpétré contre de paisibles citoyens reviennent. Cette solidarité agissante à l’égard du Mali voulu par l’Algérie sera réaffirmée à l’occasion de la visite qu’effectuera le chef de la diplomatie à Bamako dans les prochains jours à l’occasion de la tenue de la réunion du comité bilatéral stratégique. Mais pourquoi tant de haine à l’égard de l’autre et pourquoi ce besoin des Maliens de recourir à la violence? L'Algérie qui a connu lors d’un passé récent une page douloureuse de son histoire, faite aussi de massacres à répétition commis contre des civils, ne peut que regretter et déplorer ces actes de violence contre les communautés rurales paisibles maliennes. Et ne peut, de ce fait, qu’appeler tous les acteurs en présence à œuvrer pour mettre rapidement un terme à cette escalade de violence qui compromet le bon déroulement du processus de réconciliation nationale issu de l’Accord d’Alger, paraphé par le gouvernement et les représentants des mouvements politico-militaires en 2015. Le chef du gouvernement malien, Boubou Cissé, accompagné des ministres de la Défense et de l'Administration territoriale, a reconnu sur les lieux, la responsabilité qui incombe au gouvernement «de renforcer et d'accélérer les efforts sécuritaires, économiques et politiques entrepris en faveur de la paix et de la réconciliation ». Mais, il n’est un secret pour personne que les capacités militaires des groupes armés au Mali dépassent celles de l’Etat. Son incapacité à les prévenir témoigne de son impuissance. Pour preuve, le désarmement des acteurs non étatiques, indispensable de l’avis des experts pour pacifier les zones où sont concentrées les milices, prévu pourtant dans l’Accord, tarde à se faire. Et tant que cette opération engagée ne sera pas finalisée, l’on redoute que les craintes et les mises en garde lancées par le secrétaire général de l’ONU dans son dernier rapport sur le Mali, daté du 31 mai dernier, contre de nouvelles «atrocités» dans le centre du Mali risquent de se confirmer encore une nouvelle fois.

Nadia K.