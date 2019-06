Deux pétroliers visés par une «attaque» dans le Golfe

La Ve Flotte américaine a fait état de deux "appels de détresse" tôt jeudi dernier dans la matinée émanant de pétroliers dans le Golfe d'Oman qui auraient été la cible d'une "attaque". "Nous sommes au courant d'une attaque signalée contre des pétroliers dans le Golfe d'Oman", a déclaré la Ve Flotte basée à Bahreïn, dans un communiqué.

«Des forces navales américaines dans la région ont reçu deux appels de détresse distincts, à 06h12 locales et un second à 07h00 locales", a-t-elle ajouté. Le communiqué précise que, "des navires américains sont dans la zone et prêtent assistance". La chaîne en anglais de la télévision d'Etat iranienne «Press TV» avait signalé plus tôt sur Twitter que deux pétroliers avaient été visés dans la mer d'Oman, faisant état de deux explosions consécutives. Le premier pétrolier a été attaqué, près des côtes iraniennes, mais les 21 membres de l'équipage ont pu être secourus et sa cargaison de méthanol est intacte, a indiqué son armateur japonais Kokuka Sangyo. "Notre équipage a effectué des manœuvres pour tenter d'échapper aux attaques, mais trois heures plus tard il a été de nouveau attaqué", a déclaré le patron de la compagnie maritime Yutaka Katada devant la presse à Tokyo. L’autre pétrolier attaqué, est le Front Altair, propriété du groupe norvégien Frontline, trois explosions ayant été signalées à bord, avaient auparavant annoncé les autorités maritimes norvégiennes en précisant qu'aucun membre d'équipage n'avait été blessé. Sitôt, les Etats-Unis ont accusé sans détour l'Iran d'être "responsable" de ces attaques. La tension était déjà élevée depuis de précédentes attaques, du 12 mai dernier, ou quatre navires --deux saoudiens, un émirati et un norvégien-- dont trois pétroliers, avaient été la cible d'"actes de sabotage"."Le gouvernement des Etats-Unis estime que la République islamique d'Iran est responsable des attaques de ce jour en mer d'Oman", a lancé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo lors d'une allocution solennelle, accusant Téhéran de vouloir empêcher le passage du pétrole par le détroit d'Ormuz pour perturber le marché mondial. Il a évoqué, à l'appui de ses accusations, des informations récoltées par les services de renseignement, "les armes utilisées", les précédentes attaques contre des navires et le fait qu'aucun des groupes alliés de l'Iran dans la région n'ait les moyens d'atteindre "un tel niveau de sophistication".

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui intervient militairement au Yémen contre les Houthis, a aussi dénoncé une "escalade majeure", mettant en cause, au moins indirectement, le régime iranien. La République islamique a balayé ces accusations tout en menaçant de s'affranchir de certaines restrictions à son programme nucléaire. Le chef de l'ONU Antonio Guterres a averti jeudi que le monde ne pouvait pas se permettre un conflit majeur dans le Golfe. Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni en urgence à huis clos. L'ambassadeur américain Jonathan Cohen a répété que tous les éléments semblaient désigner l'Iran, ont rapporté des diplomates. "Il faut que le Conseil de sécurité reste saisi du sujet", a fait valoir Jonathan Cohen. "Si on ne réagit pas, d'autres attaques sont possibles". "L'Iran rejette catégoriquement les accusations infondées des Etats-Unis et les condamne dans les termes les plus forts", a répliqué la mission iranienne auprès de l'ONU dans un communiqué jeudi soir. Le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit a dénoncé "une évolution dangereuse" au Moyen-Orient. La région subit depuis plus d'un mois une escalade des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Washington, qui ne cesse de durcir ses sanctions économiques et diplomatiques contre Téhéran après avoir claqué la porte il y a un an de l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien, a soudainement multiplié début mai les déploiements militaires au Moyen-Orient. Même si les circonstances des ces attaques demeurent encore floues, et malgré la tension que cela a engendré, la porte du dialogue entre américains et iraniens n’est pax totalement fermée. Washington mise, en tout les cas, sur la visite du Premier ministre japonais à Téhéran pour arrondir les ongles et décrisper une situation déjà tendue comme un arc.

M.T.