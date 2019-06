L’ENTREFILET : Blida des roses

L’appel des artistes blidéens a été entendu. La maison de l'artiste de la wilaya de Blida verra le jour le 4 juillet prochain après de nombreux appels des artistes de la région pour se doter d'une telle structure, a indiqué mercredi dernier le wali de Blida. A ce propos,

M. Youcef Chorfa a déclaré à l'APS que "l'équipement de cette structure culturelle, sise en plein centre ville, est en cours de parachèvement et sera inaugurée le 4 juillet prochain en présence des artistes de la wilaya", considérant qu'elle sera "un réel pôle culturel et le carrefour des artistes". Le wali de Blida a qualifié, dans ce sens, les appels des artistes de la région à ce que les autorités leur consacrent un lieu de rencontre, de "raisonnables" et "légitimes". S'agissant du théâtre de "Mohamed-Touri", fermé depuis plusieurs années, le wali a considéré qu'"il est inadmissible que l'opération de restauration de cette salle soit lancée depuis plus de deux ans et n'avance pas", soulignant la possibilité de débloquer une enveloppe financière supplémentaire pour la livraison du projet dans les plus brefs délais, et ce en vue d'abriter à nouveau les oeuvres théâtrales des artistes de la région, à l'instar des autres wilayas du pays. La ville des roses pourra désormais résonner de mille et une notes et couleurs.

R. C.