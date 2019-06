un Groupe de coopérants donne un spectacle à Ibn Zeydoun : Brises cubaines sur Alger

Un spectacle culturel inouï a été interprété jeudi soir à la salle Ibn Zeydoun à Riad El Fath, par un groupe de coopérants cubains, des artistes amateurs qui appartiennent à la brigade médicale de Cuba en Algérie et ce dans le cadre du 56e anniversaire de début de la coopération internationaliste cubaine en Algérie.Ce spectacle, dédié spécialement au général Antonio Maceo à l’occasion du 174e anniversaire de sa naissance et au Guérillero héroïque Ernesto Che Guevara pour le 91e anniversaire de sa naissance, a été organisé par l’ambassade de la République de Cuba en collaboration avec le ministère de la Culture. C’est devant un public très nombreux que ce groupe de coopérants cubains ont interprété les plus grands classiques cubains à l’exemple de "Su nombre es pueblo", "El puntocubano", "Lagrimasnegras", "Me dicen Cuba". Danses latines, africaines et modernes, chant et poésie tel est le programme qui avait été tracé pour cette soirée inoubliable pour la commémoration du 56e anniversaire de début de la coopération internationaliste cubaine en Algérie. Ainsi le spectacle de cette soirée mémorable a été ouvert par des rimes et des vers avec Carilda Oliver Lara qui a cédé la scène de la salle Ibn Zaydoun aux chorégraphes qui ont dansé sur les rythmes de la chanson "Cabalgando con Fidel" et "La Culpa" et enchainer avec "Guantanamera" et "Y que tu quieres que teden". Les présents de la salle Ibn Zaydoun de l’office Riad El Fath ont été transportés dans un voyage sans bagage aux différents rythmes de l’Ile de Cuba, 100% latino dans la plus pure tradition cubaine dans une ambiance de fête, des chants rythmés... que le public a beaucoup apprécié.

Sihem Oubraham