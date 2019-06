Don de sang : Inscrire le bénévolat dans les gestes quotidiens

Hier, toute l’humanité a vécu au rythme de la journée mondiale des donneurs de sang. L'événement, à vrai dire, vient consacrer la générosité et le sens élevé du devoir envers l’autre, peu importe sa couleur politique ou sa race.

Lorsqu'il est question de sauver une vie, ce genre de barrières sont d’office dépassées ou carrément ignorées. Le 14 juin de chaque année, en fait, est une date symbolique mais pleine de renseignements, puisqu'elle vient incarner et rappeler aussi ce geste vital qu'est secourir une personne. Donner son sang fait partie des plus beaux et nobles gestes qui puisent d’un patrimoine commun des valeurs universelles partagées que sont la générosité et la fraternité.

Cet acte, en effet, de solidarité et d'altruisme peut redonner la vie à des milliers de personnes, atteintes de certaines maladies chroniques et graves, à l'instar des thalassémiques, des hémophiles, des insuffisants rénaux et des cancéreux, dont la vie dépend, très souvent, d'une poche de sang. Le précieux liquide est irremplaçable et aucun produit ne peut se substituer à ce dernier, ce qui explique son importance et surtout sa rareté. Pourtant, la culture de donner son sang n'est pas encore entrée dans nos mœurs puisque très souvent elle reste conjoncturelle. C'est même une histoire de famille. En d’autres termes, la mobilisation pour la «bonne cause» ne survient généralement qu’en cas d’hospitalisation d’un membre de la famille et plus particulièrement quand le malade doit subir une intervention chirurgicale ou encore son état est jugé grave. Il faut savoir, aujourd’hui que l’augmentation du nombre des personnes atteintes du cancer, chaque année, ainsi que les victimes de l’hécatombe routière, enregistrées quotidiennement, ne peuvent qu’accroître les besoins en sang, jusqu’à provoquer des pénuries notamment durant la période estivale, marquée par une chute des dons de sang. Un fait, d’ailleurs, dénoncé chaque année par les professionnels de la santé qui reviennent pour tirer la sonnette d’alarme.

600.000 dons en 2018

Les statistiques de l’Agence Nationale du Sang font état de plus de 600.000 poches collectées et une évolution de 3% par rapport à 2017. Il y a lieu de signaler cependant que 33% de ces derniers proviennent de donneurs familiaux. Il est constaté également que les femmes ne semblent pas attirées par ce geste puisque les hommes, à eux seuls, représentent 87% des donneurs de sang chez nous. Les multiples appels lancés pour faire du don du sang un comportement régulier peine à se concrétiser sur le terrain avec beaucoup de réticence, pourtant cette hésitation ou plutôt cette peur pour certains n’est pas justifiée et sans fondement puisque toutes les dispositions sont prises au niveau des centres concernés pour assurer la sécurité transfusionnelle. Mieux encore, ce geste contribue au dépistage de certaines maladies et ainsi, la prise en charge médicale du donneur.

Aujourd’hui, en plus de la fédération nationale des donneurs de sang, des organismes et même des ministères — cas de celui de la Ëolidarité— s’inscrivent dans la démarche du renforcement et la sécurisation de la banque du sang, à travers des initiatives de collecte de sang qui trouvent, faut-il le rappeler, un écho favorable. D’ailleurs, le président de la fédération des donneurs de sang va jusqu’à dire que l’Algérien est très généreux. Il est considéré comme étant leader en la matière en Afrique, avec 13,7% donneurs de sang pour 1.000 habitants, dépassant ainsi les recommandations de l’OMS, fixées à 10 donneurs pour 1.000 habitants. Ces statistiques, certes, reflètent l’état de bonne santé de la banque de sang, toutefois, des efforts doivent être fournis, notamment dans le domaine de la sensibilisation du citoyen, afin de satisfaire les besoins, d’autant plus que la durée de vie du sang ne dépasse point 35 jours, d’une part, et le don ne peut être effectué qu’une fois par trimestre, de l’autre.

Aller vers la fidélisation des bénévoles pour accomplir ce geste humain demeure le seul moyen pour alimenter la banque du sang. Il faut noter que beaucoup a été fait ces dernières années en termes de sécurité du don de sang et même du fractionnement du liquide rouge.

Samia D.