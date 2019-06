Lutte anti-tabac : Bientôt un guide d’aide au sevrage tabagique

Un guide d’aide au sevrage tabagique sera élaboré «d’ici fin 2019», ont indiqué, mercredi, à Batna, des spécialistes au terme des travaux d’un atelier régional de deux jours de formation des personnels de la santé des unités de consultation au sevrage tabagique. Pour le Pr. Aziza Fissah, membre de la commission nationale de lutte contre le tabagisme au ministère de la Santé et chef du service des maladies pulmonaires au CHU de Bab El-Oued, ce guide constituera un outil d’aide aux équipes de ces unités créées au cours des dernières années pour assister les fumeurs à abandonner le tabac. Ce document est exposé dans sa version préliminaire pour enrichissement aux médecins et psychologues réunis dans cet atelier à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le tabagisme, a déclaré le Pr. Fissah. Les idées et critiques objectives émises par les participants à l’atelier seront prises en compte dans la conception de la version finale du document, a assuré Dr. Lilia Oubrahim, chargée du programme de lutte contre les maladies chroniques à l’Organisation mondiale de la santé et représentante de cette organisation en Algérie. Deux autres rencontres d’enrichissement de ce guide réuniront à l’ouest et au sud du pays les personnels des unités de consultation d’aide au sevrage tabagique, a indiqué le directeur central au ministère de la Santé, chargé des maladies non transmissibles, le Pr. Youcef Terfani. Cette action s’inscrit dans le cadre de la consolidation des 53 unités d’aide au sevrage ouvertes depuis 2016 dans le pays au niveau des centres de santé de proximité et de la formation de leurs équipes, a ajouté Terfani qui a annoncé la prochaine ouverture dans ces unités d’une ligne verte au service des fumeurs demandant conseil pour se sevrer du tabac.

Trente médecins et psychologues en poste dans les unités d’aide au sevrage tabagique de 15 wilayas de l’Est ont participé à l’atelier de Batna, le second après celui tenu il y a 2 ans au centre du pays. L’atelier a été suivi par une formation régionale au profit des praticiens chargés du programme de lutte contre le tabagisme encadrée par des experts à l’institut supérieur de formation paramédicale de Batna.