Naama : Plus de 140 cas d’envenimation scorpionique en 5 mois

Au total, 143 cas d’envenimation scorpioniques n'ayant pas provoqué de décès ont été relevés dans les cinq derniers mois dans la wilaya de Naâma, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de la santé et la population (DSP).

Les communes d'Ain Sefra, El Bayoudh, Mécheria et Naâma ont enregistré le plus de cas depuis le début l'année en cours et jusqu’à fin mai dernier, selon le service prévention à la DSP. La wilaya a connu une baisse du nombre de piqûres de scorpions par rapport à la même période de l’année écoulée où 200 cas d’envenimation ont été recensés. Le plan préventif initié par la direction de la santé et la population en collaboration avec des collectivités locales est un des facteurs principaux de cette baisse, en plus des opérations de protection de l’environnement, d’amélioration urbaine, d’extension de l’éclairage public, a-t-on souligné. Pour lutter contre l'envenimation de scorpions enregistrée généralement dans les zones arides et chaudes de la wilaya surtout au sud, des permanences sont ouvertes à travers les salles de soins et les polycliniques des villages et centres ruraux éloignés, a-t-on fait savoir. Les services sanitaires de la wilaya ont reçu cette semaine 450 doses supplémentaires de sérum anti-piqures de scorpions qui s’ajoutent aux réserves de ce sérum disponible depuis l’année dernière. Des établissements publics de santé de proximité ont lancé à travers la wilaya des campagnes de sensibilisation des populations sur les voies et moyens d’éviter les piqûres de scorpions et les procédures à faire en cas d'envenimation.