Solidarité : Campagne médico-chirurgicale en faveur de 260 enfants nécessiteux

Une campagne médico-chirurgicale de solidarité a été lancée jeudi à l'établissement public hospitalier de Bordj Bounaâma (Tissemsilt) ciblant plus de 260 enfants nécessiteux de la wilaya, a-t-on appris du président de l'association caritative et culturelle de la commune d'El Atf (Ghardaia) «Tadjmi». Mohamed Benyoucef a indiqué que cette campagne, initiée en collaboration avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, vise la prise en charge médico-chirurgicale de malades âgés de moins de 15 ans issus de familles démunies des zones éloignées de la wilaya. Cette initiative de quatre jours comporte des opérations chirurgicales au profit de plus de 260 enfants souffrant d'hernie, de malformations congénitales et de problèmes des voies urinaires, diagnostiqués par du personnel médical et paramédical de divers EPH et CHU du pays. Cette campagne a été précédée par des consultations médicales en faveur des enfants concernés au niveau de l’EPH de Bordj Bounaâma en collaboration avec la direction de la santé et de la population de la wilaya. Parallèlement, une opération de circoncision de 240 enfants de familles nécessiteuses de la wilaya est programmée. Cette initiative intervient dans le cadre du programme élaboré par l’association «Tadjm» de la commune d’El Atf (Ghardaia) en coordination avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière qui porte sur des interventions chirurgicales en spécialités pédiatriques en faveur des enfants de familles pauvres des wilayas du Sud et des Hauts-plateaux.