Intempéries à Illizi : Réparer les dégâts

M. Salah-Eddine Dahmoune, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a dépêché mardi une commission centrale présidée par le délégué national aux risques majeurs, M. Tahar Melizi, et ce suite aux intempéries qu’a connues la wilaya d’Illizi, et plus particulièrement la circonscription administrative de Djanet. Le ministre a donné instruction pour la rapide prise en charge des familles touchées, ainsi que la réparation des dégâts dans les plus brefs délais.