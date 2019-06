Banque africaine de développement : Vers l’intégration Economique

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal , a pris part hier à la cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de la Banque africaine de Développement et de la 45e Assemblée annuelle du Fonds africain de Développement du 11 au 14 juin en Guinée équatoriale. La cérémonie d’ouverture de ces Assemblées qui se tiennent sous le thème "Intégration régionale pour la prospérité économique de l’Afrique" a été assurée, par le président de la République de la Guinée équatoriale,Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. A cette occasion, le président du Groupe de la BAD, Akinwumi A. Adessina a mis l’accent sur l’impact de l’intégration régionale sur l’accélération du développement de l’Afrique. Il a à ce propos indiqué que son institution œuvre pour une intégration régionale plus poussée, en connectant les pays, grâce à des infrastructures de transport de qualité, et en soutenant les réseaux dorsaux de TIC et les marchés financiers. Il a souligné que l’avenir du continent s’annonce prometteur."L’édition 2019 des Perspectives économiques en Afrique de la BAD fait ressortir que la performance économique globale continue de s’améliorer. La croissance devrait atteindre 4 % en 2019 et 4,1 % en 2020. Ce rythme est remarquable comparé au taux de 2,1 % seulement enregistré en 2016", selon M. Adessina.