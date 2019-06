Rassemblement devant le siège de l’UGTA : Pour le départ de Sidi Saïd

Des centaines de syndicalistes se sont rassemblés, hier, devant le siège de l’UGTA, pour exprimer leur intention de se «réapproprier» le syndicat et réclamer le départ du SG, Abdelmadjid Sidi Saïd, mais ils ont été empêchés d’entrer dans l’enceinte de l’organisation.

Prévu les 21 et 22 juin, le 13e congrès de l’UGTA est rejeté par des syndicalistes, lesquels y voient une «manœuvre» de l’actuel SG pour «imposer ses hommes», étant donné que Sidi Saïd ne sera plus candidat à sa propre succession.

S. A. M.