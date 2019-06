Ressources en eau à Tizi Ouzou : La pollution menace

Les participants au sixième séminaire sur l’eau «SNE6-Ummto», qu’a organisé hier le laboratoire des eaux de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, à l’auditorium du campus Hasnaoua, ont mis l’accent sur la nécessité de la réalisation des stations d’épuration des eaux usées (STEP) en amont du barrage hydraulique Taksebt, dans le but de protéger sa cuvette et de parer à tout risque de pollution de l’eau emmagasinée. En effet, malgré les assurances quant à la bonne potabilité de l’eau transférée à partir de ce barrage, en dépit de l’inexistence de ces stations mises en avant par les séminaristes, il n’en demeure pas moins que la nécessité, voire l’urgence de la réalisation de ces STEP ont été mises en exergue par ces mêmes séminaristes, et ce pour sécuriser, d’une manière sûre et durable, la cuvette de ce barrage menacé de pollution en raison des milliers de mètres cubes d’eaux usées et de rejets des huileries déversées quotidiennement par pas moins de 144 villages relevant de six daïras situées en son amont. Dans cette optique, le marché d’un projet de réalisation de six stations d’épuration des eaux usées au niveau des régions situées en amont de ce barrage, à savoir Ath Yenni, Irdjen (deux stations), Ouacifs, Mechtras et Ouadhias, est en cours d’attribution par l’Office national de l’assainissement (ONA), maître de l’ouvrage, nous a indiqué Sonia Abbou, sous-directrice à la direction zonale de Tizi Ouzou de l’ONA. Le lancement des travaux de réalisation de ces stations d’épuration, dont le coup global de réalisation s’élève à 5.5 milliards de dinars, ne saurait tarder, a de son côté rassuré le directeur central de la mobilisation de la ressource en eau au niveau du ministère des Ressources en eau, Rachid Hameg, représentant le ministère de tutelle à ce séminaire. Pour ce dernier, la concrétisation de ce projet va permettre la protection de ce grand barrage hydraulique de tout risque de pollution par les eaux usées déversées par les villages situés en amont. Il a également rassuré que l’eau de ce barrage est de très «bonne potabilité», indiquant que la présence du poisson et des canards dans cette cuvette en est l’une des garanties que l’eau de ce barrage n’est pas polluée, et ce en plus bien évidemment des différents prélèvements effectués périodiquement par divers laboratoires d’analyses qui attestent tous que cette eau n’est pas polluée. La sous directrice de l’ONA de Tizi Ouzou a, elle aussi, rassuré que l’eau transférée à partir du barrage Taksebt est de bonne potabilité en se fiant aux analyses effectuées par différents laboratoires. Elle a aussi indiqué que de la campagne d’analyse de 50 prélèvements, menée par différents laboratoires, il en est ressorti que les rejets déversés par les 144 villages en amont de ce barrage nécessitent juste un traitement biologique classique tant qu’ils demeurent de simples rejets domestiques. Pour cette responsable, la réalisation de ce projet de six stations d’épuration, qui, faut-il le rappeler, a bénéficié de la décision du dégel au début de l’année en cours, va prévenir et sécuriser davantage ce grand plan d’eau contre toute menace de pollution. Principale ressource en eau potable des 67 communes de la wilaya, et d’une partie des localités de Boumerdès et d’Alger, le barrage Taksebt est d’une capacité totale de 180 millions de m3.

Bel.Adrar