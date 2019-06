Tourisme : Un facteur de développement

Les participants aux travaux du 1er séminaire national sur l’environnement et le développement durable, tenu hier à la maison de la Culture Mohamed-Serradj de Skikda, ont soutenu que «la pensée entrepreneuriale constitue un facteur nécessaire pour le développement du secteur touristique en Algérie». Dans sa communication sur le tourisme et le développement durable, Hamid Hamlaoui de l’université de Guelma a considéré que la pensée entrepreneuriale participe au développement du tourisme qui peut constituer une alternative aux hydrocarbures dans l’attrait de devises au pays. Il faut favoriser l’instauration au pays d’un environnement d’affaires propice à l’investissement et ouvrir le secteur à l’investissement dans les infrastructures de base, à travers les Zones d’expansion touristique du littoral, des zones à potentiel thermal et du Sahara, a ajouté cet universitaire. Il a également mis l’accent sur le rapport intrinsèque entre l’environnement, l’homme et le tourisme, considérant que la préservation de l’environnement mène certainement vers la préservation du tourisme, dont les potentialités en Algérie peuvent, a-t-il assuré, faire du pays une destination touristique par excellence. De son côté, El-Hadi Oulhaci, journaliste à Radio-Skikda, spécialisé dans le dossier de l’environnement, a déclaré que 12 campagnes bénévoles de nettoyage ont été organisées dans les grandes communes de la wilaya de Skikda depuis le début du mouvement populaire du 22 février par des jeunes, soit plus que ce qui a été organisé le long de toute l’année. Ces actions ont redonné confiance aux jeunes Algériens qui se réapproprient l’espace public, surtout avec les couvertures médiatiques de ces actions, a-t-il noté. Les questions liées au rôle des associations dans la diffusion de la conscience écologique, les défis du développement durable et l’établissement scolaire face la protection de l’environnement ont été également abordées par les intervenants venus de plusieurs wilayas participer à ce séminaire d’une journée initié par l’association Noujoum El-Bahr, la maison de la Culture et la direction de l’environnement.