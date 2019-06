Barrages : Taux de remplissage appréciable

Le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam, a réaffirmé, mardi à Batna, la disponibilité de l’eau en période d’été, grâce à un bon taux de remplissage des barrages du pays, insistant toutefois que les réseaux de distribution font face à plusieurs problèmes. Au cours d’une visite dans la wilaya, le ministre a assuré que «le taux de remplissage des barrages du pays a atteint actuellement 77%», affirmant que «l’eau est disponible, mais le problème réside dans les réseaux de distribution».

«Les directeurs des ressources en eau et des unités de l’Algérienne des eaux (ADE) ont été chargés de transférer, en coordination avec les walis, les montants financiers non consommés du secteur vers la réhabilitation des réseaux d’eau et l’élimination des fuites», a ajouté le ministre, avant d’affirmer que le programme 2018 du secteur commence à «porter ses fruits dans les wilayas». Dans la commune de Ksar Belezma, premier point de sa visite, Ali Hamam a annoncé l’octroi de 300 millions DA pour résoudre le problème des eaux usées, des 40.000 habitants de la localité, rejetées en plein air et menaçant 113 forages et plus de 1.000 hectares de terres agricoles. Sur site, le ministre s’est enquis des préoccupations des habitants liées à cette situation qui dure depuis plusieurs années nuisant à leurs cultures et à leur santé du fait des odeurs nauséabondes et de la prolifération des moustiques été comme hiver. Au barrage de Koudiet Lemdouar, dans la commune de Timgad, un exposé sur le secteur a été présenté devant le ministre, où il a été souligné que la production quotidienne d’eau de la wilaya est de 210.000 m3 fournis par 360 forages et 104.000 m3 assurés par le barrage Koudiet Lemdouar, incluant les quantités transférées du méga barrage de Béni Haroun (Mila).



Les communes souffrant de déficit en AEP à prendre en charge



M. Hamam a appelé à prendre en charge les communes souffrant de déficit en alimentation en eau potable, dont Ksar Belezma et Oued El-Ma, et à renforcer les travaux en cours de la 4e galerie d’alimentation à partir du barrage de Koudiet Lemdouar de la vallée d’Oued Abdi, de sorte à commencer l’approvisionnement des premières communes «à compter du 5 juillet prochain». Il s’est enquis des travaux d’aménagement du périmètre d’irrigation agricole de Chemora, dont une première partie de 7.287 hectares sera mise en service à l’occasion de la prochaine fête de l’indépendance. Le ministre a lancé le chantier d’une station d’épuration des eaux usées, au chef-lieu de wilaya, en vue de renforcer les capacités de l’ancienne station conçue pour une population de 200.000 habitants et les porter à l’équivalent d’une population de 650.000 habitants. Il a affirmé que la seconde tranche du projet de réhabilitation du réseau de distribution d’eau de la ville de Batna, confié à l’ADE et mobilisant 2 milliards DA, sera lancée «dans les prochains jours». La première tranche exécutée a porté sur 123 km du réseau de la ville s’étendant sur 462 km, selon les explications des responsables locaux du secteur qui ont indiqué que 60% des quantités d’eau se perdent à cause des fuites dans la partie du réseau non encore réhabilitée. Selon les explications données au ministre, 19 communes de la wilaya sont alimentées H24 en eau, 21 communes chaque jour, 19 communes une fois tous les deux jours et deux communes une fois tous les 3 jours ou plus.