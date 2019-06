Logement à Sétif : Régler les problèmes

«Vous avez à charge de respecter vos engagements et de lever les contraintes là où elles se trouvent pour permettre aux citoyens bénéficiaires, d’occuper leurs logements dans les meilleurs délais. Nous sommes là pour régler les problèmes», devait souligner hier Mohamed Belkateb, le wali de Sétif à l’issue d’un conseil de wilaya consacré entièrement au volet sensible du logement dans ses différents segments.

Une rencontre élargie depuis le premier conseil, aux présidents des 60 communes de la wilaya et à laquelle prenaient part également les directeurs de l’exécutif, les chefs de daïra, des responsables d’organismes directement impliqués dans la réalisation du logement et à l’issue de laquelle le wali sera sans concession quand à la livraison dans les délais prescrits de tous les logements qui doivent l’être et mettre ainsi fin aux attentes dans certains cas inacceptables des citoyens. Pour cela, Mohamed Belkateb, aux côtés duquel prenait place le secrétaire général de la wilaya, mettra en œuvre une démarche au cas par cas pour traiter la situation qui prévaut dans chacune des communes, notamment celles où des contraintes sont relevées pour prendre les décisions qui s’imposent et s’inscrire de plain-pied dans une démarche tendant à livrer le plus de logements possible dans les meilleurs délais, durant cette saison estivale pour certains segments et avant la prochaine rentrée scolaire dans le cas échéant. Dans une wilaya où l’Etat a consenti des efforts considérables avec un portefeuille de plus de 132.700 logements tous segments confondus avec plus de 100.000 unités déjà achevés et remis, il reste en effet que c’est plus de 24.348 logements qui sont en cours de réalisation et plus de 6.000 autres qui n’ont pas encore été lancés et qui incitent plus que jamais à redoubler d’ardeur, et comme devait le souligner le wali d’aller sans cesse à la conquête du terrain, sachant de surcroît que beaucoup de chemin a été parcouru sur le plan de la réalisation et que c’est dans une large proportion des retards dans les VRD. Pour cela, le premier responsable de cette wilaya appellera les responsables concernés à engager l’étude des dossiers et aller même à l’affichage une fois toutes les procédures achevées et partant, contribuer à la stabilité d’une wilaya où beaucoup de logements sont en voie d’être achevés et remis à l’instar des 3.000 logements AADL, dont 1.500 seront remis au mois d’août et l’autre quota de même envergure avant la fin du mois de novembre. Un potentiel important auquel s’ajoutent les 500 logements qui seront livrés en octobre et 600 autres logements à Salah Bey.

En appelant les responsables concernés à tout faire pour respecter leurs engagements, le wali fera également état de la livraison des 3.097 logements de Sétif avant la rentrée scolaire si les travaux de VRD sont achevés, non sans évoquer l’épineux problème de la résorption de l’habitat précaire et revenir sur les programmes importants qui sont en réalisation à El Eulma et de nombreuses autres communes. Comme il soulèvera également le problème de retards inacceptables dans la réalisation de certains autres programmes et le déficit de communication, revenant plus d’une fois sur la nécessité de gérer au mieux qui puisse être les préoccupations du citoyen et faire constamment dans le sens de la stabilité de cette vaste wilaya du pays.

F. Zoghbi